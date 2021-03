Boca-Claypole: Alejandro Fantino estalló contra Sebastián Villa y lo tildó de “caradura”

Alejandro Fantino, conductor de la señal ESPN, tildó de “caradura” al delantero de Boca Sebastián Villa, por su festejo ante Claypole por la Copa Argentina.

“Hoy en el partido de Boca vi a Sebastián Villa bailarle un gol a Claypole. Me dio vergüenza ajena. Lo leí al periodista Pablo Carrozza, interesante siempre lo que tuitea, que escribió ‘en mi club no juega más’”.

Villa hace el bailecito para festejarle el empate a un equipo amateur, después de que lo tuvo media hora adentro de su propia área. ¿A quién se comió? Agarrá la pelota y sacá del medio. Un tipo así en mi club no juega nunca más. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) March 4, 2021

“Qué vergüenza me dio – continuó Fantino- con el respeto que tenés que tenerle a un equipo de la D que viene de ascender este año a la C, los pibes son amateurs. No podés ser tan caradura. Esas cosas antideportivas no me llaman la atención de Villa después de todo lo que vivió, un tipo que no tiene empatía”.

Boca vs Claypole. 3/3/21. Fotobaires Nicolas Aboaf

En la noche del miércoles, Boca eliminó a Claypole de la Copa Argentina al derrotarlo trabajosamente 2 a 1 en la cancha de Lanús.

Invitada en el programa ESPN FC, Marcela “La Tigresa” Acuña dio su punto de vista sobre el respeto hacia el rival desde su mirada de boxeadora: “Yo creo que el boxeo es uno de los deportes en los cuales la ética y la moral van por sobre todas las cosas”.

“Ustedes fíjense que la mayoría de las veces cuando un boxeador noquea a un oponente, primero tiene esa euforia y lo festeja, pero si ve que no se recupera baja los niveles de festejo y se preocupa por el rival, va, lo observa y acompaña”.

