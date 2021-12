Oscar Ruggeri, muy duro con la actualidad de Boca: “Si el vestuario no es sano, no tenés chances”

Oscar Ruggeri, panelista de F90 (ESPN), criticó este lunes a la dirigencia de Boca Juniors y a sus jugadores, y la comparó con lo que se vive en River Plate. “¿Ustedes piensan que (Marcelo) Gallardo iba al vestuario? El vestuario de River lo manejaban estos tres o cuatro que nosotros sabemos”, dijo el “Cabezón” sobre la intimidad del conjunto millonario.

Luego, aseguró que lo que sucede puertas adentro del vestuario “es re contra mil importante”, y dijo que ni un técnico de alta categoría tendría margen de maniobra para modificar el panorama: “Las cosas que pasan en Boca no dejan ni dirigir a (Pep) Guardiola. Va a venir Guardiola, y si un tipo viene borracho, si el otro se agarra los botines y se va a la mie... porque dice ‘no juego este partido, me quiero ir a ver a mi mamá, a mi prima’; el otro dice no quiero jugar más en Boca; ni Guardiola dirige a estos pibes. No los pueden dirigir. Si el vestuario no es un vestuario sano, no tenés chances”, sentenció.

Asimismo, indicó que Boca puede llegar a la final de la Copa Argentina como ahora “por calidad” y “porque otros no le dieron bola a la competencia”, pero que “cuando se juega de verdad no te alcanza, por más que pongas a (Franz) Beckenbauer”.

Oscar Ruggeri: "Ni Guardiola puede dirigir Boca"

Asimismo, reparó en el episodio del micro, cuando el vicepresidente del club Juan Román Riquelme hizo bajar a los jugadores del equipo para hablar después de una derrota ante Gimnasia (LP). Incluso, Ruggeri aseguró que recabó testimonios de otros de sus colegas que coincidieron con su mirada crítica sobre el tema.

“Cuando se te meten en el vestuario, es muy grave. Yo soy el capitán del equipo, me haces bajar del equipo... Mirá que llamé jugadores. Quería saber que me respondían sobre esta situación jugadores de distintas edades, distintas épocas. No hubo uno que me diga ‘no pasa nada, está bien’. Habré llamado a 20 tipos: los 20, contundentes”, dijo.

Juan Roman Riquelme Rodrigo Néspolo - LA NACION

En un mensaje para Riquelme, Oscar continuó su relato acerca de las aptitudes necesarios para ejercer la dirigencia deportiva. “Hay que estar preparado. Vamos a estar hablando un año seguido, van a pasar los técnicos; pero si el vestuario no es de los jugadores, el lugar del técnico no es el lugar del técnico, y el lugar de los dirigentes no es el lugar de los dirigentes, no va a funcionar. Cada vez que yo digo esto me dicen: en el Boca de Bianchi, Riquelme no estaba bien con Palermo. ¿Y al técnico le iban a hablar? ¡Se levantó de la conferencia de prensa con un presidente que era poderoso! Ni Riquelme se plantaba con el técnico. Los jugadores estaban ahí adentro y hacían lo que tenían que hacer”.

Por eso, el exdefensor de la selección argentina consideró que Boca “tiene que solucionar lo demás, que cada uno esté en su lugar, y que se preparen. Que hagan las cosas que tienen que hacer y dejen al técnico”. Hasta que eso no suceda, estimó Ruggeri, “va a ser así siempre: si no arreglan las cosas, (Boca) va a jugar algunos partidos bien y otros mal”.