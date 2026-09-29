El viaje de Emiliano Pinsón con amigos a Bariloche: lucha, ganas de vivir y 40 años de amistad

El periodista deportivo Emiliano Pinsón compartió en sus redes sociales imágenes de un viaje que realizó junto a sus amigos de toda la vida y conmovió a sus seguidores. El grupo pasó cuatro días en Bariloche, donde disfrutaron de distintos momentos en contacto con la naturaleza y reafirmaron una amistad que lleva más de cuatro décadas.

Pinsón hizo público en 2022 que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, aunque los primeros síntomas habían comenzado a manifestarse tiempo antes. Desde entonces, el periodista habló abiertamente sobre su experiencia y mostró parte del proceso que atraviesa. En los últimos años, además, viajó a España para realizar tratamientos y participar de protocolos experimentales destinados a intentar frenar el avance de la enfermedad.

Emiliano Pinsón viajó a Bariloche junto a su grupo de amigos de toda la vida (Foto: Instagram @emipinson)

En esta oportunidad, el periodista eligió compartir una experiencia diferente junto a su grupo de amigos. A través de su cuenta de Instagram, @emipinson, publicó fotografías y un video con distintos momentos de la escapada al sur argentino. Durante la estadía, se alojaron en una casa ubicada en medio del bosque y aprovecharon el viaje para descansar, compartir comidas y pasar tiempo juntos.

Un viaje junto a sus amigos de toda la vida

El periodista y sus amigos se hospedaron en una cabaña en el bosque (Foto: Instagram @emipinson)

Asimismo, uno de sus amigos acompañó las imágenes con un mensaje en el que resumió lo vivido durante la escapada y puso el foco en la historia que los une. “RECAP de 4 días bisagras en nuestras vidas. Un capítulo más en la historia de esta amistad de más de 40 años. Un viaje inolvidable, emocionante, adrenalínico, por momentos muy arriba y otros no tanto …pero siempre con admiración total por @emipinson”, escribió.

Las imágenes de la escapada revolucionaron las redes sociales (Foto: Instagram @emipinson)

En la misma publicación, destacó lo que aprendieron a lo largo de los años a partir de la experiencia de Pinsón y su manera de afrontar la enfermedad. “Cuánto que aprendimos en estos días y eso que venimos aprendiendo hace varios años… de su lucha y ganas de vivir”, sostuvo.

El grupo visitó el lago y disfrutó de distintos paseos durante el viaje (Foto: Instagram @emipinson)

También remarcó una de las características que atraviesa los encuentros del grupo: “Y siempre con una sonrisa, una risa que siempre termina en carcajada… y el grupo se contagia. Es inevitable contagiarse, es inevitable quererte más después de una experiencia y convivencia como esta”.

Desde momentos de descanso hasta paseos: así fue la escapada de Pinsón y sus amigos (Foto: Instagram @emipinson)

El mensaje terminó con una demostración de afecto hacia el periodista: “Te queremos mucho amigo querido, más que amigo hermano como te gusta decirnos”.

Los amigos de Pinsón compartieron varias fotografías del viaje (Foto: Instagram @emipinson)

El video permite ver distintos momentos de esos cuatro días: asados, paseos, visitas al lago, descansos y siestas. También aparecen escenas en las que sus amigos lo ayudan a trasladarse y lo cargan en una silla para llegar hasta la casa, mientras Pinsón mantiene una sonrisa.

Las reacciones en las redes sociales

La publicación recibió numerosos mensajes de cariño y reconocimiento. Entre los comentarios apareció el del reconocido periodista y comentarista deportivo Pablo Giralt, quien destacó especialmente el vínculo entre Pinsón y sus amigos. “Qué cracks que son. Admiración total por ese amor incondicional a mi querido Emi Pinson”, escribió.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @emipinson)

“¡El verdadero sentido de la vida! ¡AMIGOS… solo eso!“, ”Wow, ¡tremendo gesto de amor! Si quieren saber lo que es la amistad vean esto. Un sello al corazón", fueron otros de los mensajes más destacados.