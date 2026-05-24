Emiliano Pinsón sufrió un accidente en España en pleno tratamiento contra el Parkinson

El periodista deportivo Emiliano Pinsón, quien se encuentra en España realizando un tratamiento contra el Parkinson, reveló que sufrió un accidente por el que debió recibir asistencia médica.

A través de sus redes sociales, explicó que experimentó uno de sus habituales episodios de hipotensión (baja presión) mientras se dirigía a una clínica para recibir su medicación. Esto le provocó una caída que le generó lesiones en el rostro y causó una gran preocupación entre sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram, compartió los detalles de lo sucedido y aseguró que este tipo de complicaciones forman parte de la enfermedad degenerativa que atraviesa.

“Tengo hipotensión, es decir, presión baja. No me puedo marear, no puedo cambiar de estado, de estar tranquilo a estar moviéndome. Si yo me paro, por ejemplo, tengo que esperar cinco segundos parado o diez segundos parado y después a caminar. Lo mismo para sentarme, no me puedo levantar de golpe. No puedo irme a una montaña rusa. Los cambios de niveles no los puedo tener”.

Y añadió: “Eso es algo que ya sé porque me ha pasado antes, en otras oportunidades. Pero esta vez me di cuenta que necesitaba ir a la clínica para que me cambien el método de medicación".

El periodista contó que se trasladó en moto al centro médico y que el cambio de temperatura entre el exterior y el interior lo desestabilizó y provocó su caída.

Pinsón habló sobre el accidente que sufrió en España

“Seguramente hice mucho ruido, porque si me corté esto quiere decir que me golpeé, me golpeé un montón. Me dieron tres puntos. Cuando entré a la clínica, habré estado dormido, al menos 5 segundos, y cuando me desperté vi que me estaban llevando en una camilla y la gente se acercaba”, contó

Sobre el cierre del video, el periodista deportivo admitió que no se encuentra en su mejor estado de salud, aunque minimizó la gravedad del golpe: “No estoy de la mejor manera. No estoy un diez, para nada. Pero lo que pasó no es grave. Si lo hubiera sido, se los diría. Tuve una caída y las tengo habitualmente; a veces también tengo problemas con el habla o la escritura”.

Al referirse al abordaje médico que realiza en España, Emiliano Pinsón aclaró: “Eso, el tratamiento, es para ralentizar la enfermedad, no para curarla. Entonces, bueno, vamos viendo qué pasa”.

Emiliano Pinsón junto a Valentín y Victoria, dos de sus tres hijos Gentileza Emiliano Pinsón

En ese sentido, explicó que todavía desconoce si le administraron la sustancia activa o un placebo: “En la fase dos nos dan a todos medicación. Yo todavía no sé qué me dieron. Calculamos que es la medicación, pero no lo sabemos con certeza. Eso recién lo vamos a saber entre junio y julio”.

Finalmente, Pinsón anticipó que tiene previsto volver a la Argentina hacia fin de año, luego de la conclusión de esta etapa del ensayo clínico. “Estoy casi seguro de que será en diciembre. Después voy a tener que volver acá cada tanto, pero por lo pronto seguiré el tratamiento en Buenos Aires”, concluyó.