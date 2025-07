Emiliano Pinsón: su primer libro, el día a día con el tratamiento del Parkinson en España y la contención de sus hijos

La vida de Emiliano Pinsón cambió radicalmente en 2021, cuando recibió el diagnóstico de un Parkinson atípico. Este trastorno neurodegenerativo lo obligó a modificar muchísimos hábitos de su vida, a punto tal de viajar a España para encarar un tratamiento médico especial.

A raíz de todas estas circunstancias que le cambiaron su rutina, el periodista anunció en sus redes sociales el lanzamiento de Toda la vida es ahora, un libro que relata la resiliencia del ser humano y cuenta, de manera detallada, algunas situaciones tortuosas que debió afrontar en estos últimos años con el progreso de la enfermedad. El lanzamiento del mismo será en los primeros días de agosto y contará con el prólogo de Eduardo Sacheri.

En diálogo con LA NACION, Pinsón, desde Pamplona, contó el detrás de escena de un texto que no estaba en los planes y fue impulsado por parte de su círculo íntimo. “No estaba decidido a contar todo. Me faltaba algo para decidirme y ahí influyeron mis hijos. También tuvieron que ver un amigo mío llamado Fernando, que vive en Barcelona y sobre todo Lourdes, una productora de la radio, que me consiguió el contacto con Planeta para juntarnos y armar el libro”, explicó.

Cómo sigue su tratamiento y el apoyo incondicional de sus hijos

“Es el partido que quería jugar desde octubre y ya lo empecé”, expresó, hace dos semanas, Emiliano Pinsón en Instagram. A paso lento, pero firme, el periodista contó, detalladamente, cómo es su día a día y de qué manera los médicos supervisan sus actividades diarias.

Emiliano Pinsón habló con LA NACION y contó cómo es su tratamiento en España

“El tratamiento me da un poco de incertidumbre, pero a la vez mucha libertad. No estoy todo el día en la clínica y los análisis son mensuales. Cada vez que tomo un remedio o como algo tengo que avisar por un celular a los médicos. Al principio parece que estás de vacaciones, pero después te agarran, te tocan, te inyectan, te sacan sangre, te hacen tomografías y resonancias magnéticas”, detalló Pinsón sobre un procedimiento que se extenderá, como mínimo, hasta julio de 2026, con la posibilidad de extenderlo según criterio médico.

Si bien el tratamiento lo tiene a él como el protagonista, la labor inquebrantable de sus hijos le dieron una especie de aventón emocional para sortear distintos obstáculos que lo tuvieron cerca de tirar la toalla. “Ellos toman esto con naturalidad. Yo no sé si me hubiera bancado ver a mi viejo como estoy ahora. Los tres, con su carácter, se comportaron de distinta manera. Por ejemplo, Valentina, en Italia, me alentó cuando sentía que no podía caminar. Se me partían las piernas”, dijo.

Joaquín, hijo del periodista, arribó a España para acompañar a su padre con el tratamiento Gentileza Emiliano Pinsón

“Ellos nunca tuvieron vergüenza de lo que me pasaba. No me dejaron tener vergüenza por cómo camino y hablo. Gracias a ellos perdí la vergüenza. Creo que más importantes que las palabras son los gestos que tuvieron”, expresó sobre la compañía de Joaquín, Valentín y Victoria, sus tres retoños.

Su caso retumbó en los medios de comunicación y en las redes sociales. Debido a la complejidad y a su capacidad resiliente, Pinsón recibe muchos mensajes de aliento, como así también de otras personas que atraviesan circunstancias parecidas o más graves. “Algunos no saben dónde están parados y otros sí. Muchos quieren charlar conmigo y yo les digo que no soy Jesús”, manifestó.

Emiliano Pinsón, desde España, atendió a LA NACION y dio detalles sobre cómo transita la enfermedad y su relación cercana con sus hijos NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

“Me buscan para hablarme, para contarme de su vida, y yo por momentos no quiero que me tiren todo su dolor... a ver: yo estoy bien porque busco estar bien e intento estar bien. También tengo días en donde les hablo a mis hijos y quiero largar todo a la mier**. Los que tienen Parkinson, ELA, Alzheimer, están, en muchos casos, dolidos con la vida y, por un lado, los entiendo y comprendo, pero yo en un momento me dije ‘¿Qué hago: me pongo a llorar todos los días por lo que soy o intento hacer otra cosa?’“, exclamó el periodista, quien decidió exteriorizar sus sentimientos hacia su familia y reconstruir su vida.

Su testimonio crudo, sin filtros, se entremezcla con su intención de estrechar una mano, ayudar desde su posición, aunque sin descuidar su puntilloso tratamiento que lo llevó a viajar a España. A la espera de la primera tirada de su libro, Pinsón confirmó que está en tratativas una segunda edición, donde pondrá en palabras el cúmulo de sensaciones que lo invaden y, a la vez, lo fortalecen.