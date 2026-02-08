En qué canal pasan el Super Bowl 2026 hoy

Este domingo 8 de febrero desde las 20.30 (hora argentina) se lleva a cabo en el Levi’s Stadium de California la edición número 60 del Super Bowl, la final de la National Football League (NFL) de Estados Unidos, entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

El evento se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

Los Patriots no son favoritos en el Super Bowl 2026, pero quieren dar el gran golpe THEARON W. HENDERSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa del Super Bowl 2026

Los Halcones Marinos accedieron al Super Bowl como ganadores de la Conferencia Nacional (NFC) mientras que los Pats lograron el título en la Americana (AFC). Seattle Seahawks sueña con obtener la NFL por segunda vez en la historia. La única vez que lo consiguió fue en 2014, cuando derrotó en la final a Denver Broncos por un contundente 43 a 8. New England Patriots, por su parte, es uno de los máximos ganadores con seis títulos, junto a Pittsburgh Steelers, porque festejó en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

Es la segunda vez que ambos equipos se vean las caras en la final de la NFL. El único antecedente es el de 2015, cuando los Patriots, con Tom Brady como MVP, se impusieron por un ajustado 28 a 24 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El Super Bowl se celebra este domingo en el Levi's Stadium en California Levi's Stadium

El Super Bowl es mucho más que un partido. Es un fenómeno televisivo, en gran parte gracias a su esperado show de medio tiempo. Este año, el artista principal es Bad Bunny, quien marca un hito al convertirse en el primer latino en encabezar este prestigioso espectáculo. La elección del ‘Conejo Malo’, flamante ganador del Latin Grammy al Álbum del Año por su disco denominado “Debí tirar más fotos”, no le cayó bien al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque el cantante fue crítico con sus políticas migratorias. No obstante, su actuación fue defendida por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien lo describió como “uno de los grandes artistas del mundo”.

La antesala del encuentro también cuenta con un despliegue musical notable. Charlie Puth, conocido por temas como “See You Again”, es el encargado de interpretar el himno nacional estadounidense. La cantautora Brandi Carlile, por su parte, sube al escenario para ofrecer su versión de “America the Beautiful” mientras que Coco Jones entona “Lift Every Voice y Sing”, completando el trío de voces que calienta el ambiente previo al puntapié inicial.

Es la segunda vez que el Levi’S Stadium de California recibe el Super Bowl: la anterior fue hace una década, en 2016, con triunfo de Denver Broncos ante Carolina Panthers 24 a 10. En la edición 2025 Philadelphia Eagles venció a Kansas City Chiefs por 40 a 22, con Jalen Hurts como MVP.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los Seahawks corren con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título. En caso de lograrlo, las principales casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.44 contra los 2.95 que se repagan por un hipotético triunfo de los Patriots.

Tabla de campeones de la NFL

Desde la creación del Super Bowl en 1967 se disputaron 59 ediciones. Los máximos ganadores, con seis títulos, son New England Patriots y Pittsburgh Steelers, seguidos de San Francisco 49ers y Dallas Cowboys con cinco cada uno. Kansas City Chiefs podría haber llegado a ese número el año pasado, ya que ostenta cuatro coronas junto a Green Bay Packers y New York Giants, pero perdió la final con Philadelphia Eagles.

Philadelphia Eagles fue campeón del Super Bowl 2026 CHANDAN KHANNA� - AFP�