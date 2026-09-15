En qué canal pasan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 hoy

La 13ª edición de los Juegos Suramericanos se desarrollan en la provincia de Santa Fe hasta el 26 de septiembre con la incursión de más de 4 mil deportistas de 15 países de la región que compiten en 60 disciplinas de 43 deportes, de las cuáles algunas otorgan, además de medallas, clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Las competencias se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports.

Nicolás y Tomás Capogrosso, argentinos que compiten en beach vóleibol en los Juegos Suramericanos 2026 LUCIANO BISBAL

La mayoría de las actividades del evento multidisciplinario se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling.

La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.

Los otros países que dicen presente en los Juegos Suramericanos son Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Curazao, Panamá, Aruba, Guyana y Surinam.

La esgrima es uno de los deportes que tiene actividad en los primeros días de los Juegos Suramericanos 2026 Juan Jose Garcia

Cronograma de los Juegos Suramericanos 2026, deporte por deporte