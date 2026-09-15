Saltar al contenido principal
LA NACION

En qué canal pasan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 hoy

El evento se realiza hasta el 26 de septiembre con la participación de 4 mil deportistas de 15 países de la región

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
Los Juegos Suramericanos 2026 se disputan hasta el 26 de septiembre en Santa Fe
Los Juegos Suramericanos 2026 se disputan hasta el 26 de septiembre en Santa FeSanta Fe 2026

La 13ª edición de los Juegos Suramericanos se desarrollan en la provincia de Santa Fe hasta el 26 de septiembre con la incursión de más de 4 mil deportistas de 15 países de la región que compiten en 60 disciplinas de 43 deportes, de las cuáles algunas otorgan, además de medallas, clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

  • Las competencias se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports.
Nicolás y Tomás Capogrosso, argentinos que compiten en beach vóleibol en los Juegos Suramericanos 2026
Nicolás y Tomás Capogrosso, argentinos que compiten en beach vóleibol en los Juegos Suramericanos 2026LUCIANO BISBAL

La mayoría de las actividades del evento multidisciplinario se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling.

La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.

Los otros países que dicen presente en los Juegos Suramericanos son Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Curazao, Panamá, Aruba, Guyana y Surinam.

La esgrima es uno de los deportes que tiene actividad en los primeros días de los Juegos Suramericanos 2026
La esgrima es uno de los deportes que tiene actividad en los primeros días de los Juegos Suramericanos 2026Juan Jose Garcia

Cronograma de los Juegos Suramericanos 2026, deporte por deporte

  • Ajedrez: 12 y 13 de septiembre - En Rosario
  • Aguas Abiertas: 13 de septiembre - En Santa Fe
  • Atletismo: 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe
  • Bádminton: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
  • Beach vóleibol: 13 al 17 de septiembre - En Rosario
  • Billar: 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
  • Bochas: 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe
  • Bowling: 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires
  • Boxeo: 13 al 18 de septiembre - En Rafaela
  • Canotaje (slalom y sprint): 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe
  • Ciclismo BMX Freestyle: 14 y 15 de septiembre - En Rafaela
  • Ciclismo BMX Race: 16 y 17 de septiembre - En Rafaela
  • Ciclismo Montaña (MTB): 14 de septiembre - En Rafaela
  • Ciclismo Pista: 20 al 22 de septiembre - En Rosario
  • Ciclismo Ruta: 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
  • Clavados: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
  • Ecuestre (Adiestramiento): 13 al 15 de septiembre - En Rosario
  • Ecuestre (Concurso Completo): 18 al 20 de septiembre - En Rosario
  • Ecuestre (Salto): 23 al 26 de septiembre - En Rosario
  • Escalada Deportiva: 22 al 25 de septiembre - Santa Fe
  • Esgrima: 13 al 18 de septiembre - En Rosario
  • Esports: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
  • Esquí Náutico y Wakeboard: 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe
  • Fútbol: 16 al 25 de septiembre - En Rosario
  • Gimnasia Artística: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
  • Gimnasia Rítmica: 18 al 21 de septiembre - En Rosario
  • Gimnasia Trampolín: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
  • Golf: 15 al 18 de septiembre - En Rosario
  • Handball: 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe
  • Hockey sobre césped: 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe
  • Judo: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
  • Karate: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
  • Levantamiento de Pesas: 14 al 17 de septiembre - En Rosario
  • Lucha: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
  • Natación: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
  • Natación Artística: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
  • Pádel: 22 al 25 de septiembre - En Rafaela
  • Patinaje Artístico: 14 al 15 de septiembre - En Rosario
  • Patinaje Velocidad: 14 al 16 de septiembre - En Rosario
  • Pelota Vasca: 20 al 24 de septiembre - En Rosario
  • Pentatlón Moderno: 14 al 18 de septiembre - En Rosario
  • Polo Acuático: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
  • Ráquetbol: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
  • Remo (Convencional): 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe
  • Remo Coastal: 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe
  • Rugby 7: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
  • Skateboarding: 18 y 19 de septiembre - En Rafaela
  • Sóftbol: 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná
  • Squash: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
  • SUP (Stand Up Paddle): 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe
  • Surf: 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata
  • Taekwondo: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
  • Tenis: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
  • Tenis de Mesa: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
  • Tiro con Arco: 21 al 25 de septiembre - En Rosario
  • Tiro Deportivo: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
  • Triatlón: 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe
  • Vela: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
  • Vóleibol: 15 al 25 de septiembre - En Rosario
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Licha Martínez, en llamas por el polémico gol de Manchester City: qué hizo Enzo y qué dice el reglamento
    1

    El polémico gol de Manchester City: qué dice el reglamento y los criterios arbitrales

  2. La radio de Gasly que reveló la tensión en Alpine: el enojo con su ingeniero y el pedido que nunca llegó
    2

    La radio de Pierre Gasly durante el Gran Premio de España: el enojo con su ingeniero y un pedido que nunca llegó

  3. Argentina tiene listos sus rivales para la fecha FIFA: tres amistosos y una duda con Messi
    3

    Argentina tiene definidos tres amistosos para la fecha FIFA: Bolivia, Burkina Faso y Benín, con Messi todavía en duda

  4. Calendario de los Juegos Suramericanos 2026: el fixture completo, deporte por deporte
    4

    Calendario de los Juegos Suramericanos 2026: el fixture completo, deporte por deporte