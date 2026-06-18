En qué club de Sudamérica jugará Tim Payne

Tim Payne, el lateral derecho neozelandés que pasó de ser un desconocido a convertirse en una sensación viral en la previa del Mundial 2026, protagoniza una de las grandes noticias del mercado de pases: será nuevo futbolista de Club Olimpia cuando finalice su participación con su selección. Tras siete temporadas en el Wellington Phoenix FC de Nueva Zelanda, el jugador desembarcará en el conjunto paraguayo, según confirmó en un video publicado en sus redes sociales.

El jugador publicó un video para compartir la noticia (Foto: @timpayne_)

Después de igualar 2-2 frente a Irán, el futbolista de 32 años había dejado abierta la puerta a una posible llegada al fútbol sudamericano. “Eso sería algo a considerar”, señaló en una entrevista con ESPN. De todos modos, aclaró que su prioridad absoluta está puesta en la selección de Nueva Zelanda y en el objetivo de avanzar a la siguiente fase del Mundial.

Aunque hasta hace pocas semanas era prácticamente un desconocido fuera de su país, hoy Payne se transformó en el deportista neozelandés con más seguidores en redes sociales, incluso superó por millones a los históricos All Blacks. Todo comenzó a partir de una iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini (@elscarso), quien lanzó una curiosa búsqueda para encontrar al jugador “menos famoso” entre todos los participantes del Mundial 2026 y hacerlo viral. En aquel momento, Payne apenas contaba con 4700 seguidores en Instagram, por lo que El Scarso impulsó a su comunidad a apoyarlo y multiplicó su alcance a casi seis millones de seguidores.

Tim jugó siete años en el equipo de Wellington (Foto: @timpayne_)

Ahora, Tim publicó un video donde confirmó el pase en medio del Mundial. “Esta no fue una decisión fácil. Fueron siete años en Wellington Phoenix. 149 partidos. A los hinchas, a mis compañeros y a todos los que me apoyaron a lo largo de mi carrera, en los momentos buenos y en los difíciles, gracias. Sin ustedes no estaría hoy acá, representando a mi país en una Copa del Mundo, la máxima expresión de este deporte”, aseguró en su cuenta de Instagram.

“Siempre me exigí para ser el mejor futbolista que puedo llegar a ser. Tener la posibilidad de probarme en el nivel más alto del fútbol sudamericano, en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es una de las oportunidades más increíbles que podría haber pedido como profesional. Club Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, con una historia enorme, una hinchada apasionada y ambiciones a la altura de su prestigio. Tengo muchas ganas de asumir ese desafío. Estoy listo”, aseguró el jugador de 32 años.

La decisión también tuvo un tinte personal (Foto: @timpayne_)

Según reveló, la decisión se tomó por cuestiones personales. “Para nuestra familia, esto significa algo realmente especial. Para mi hijo, Brooklyn, crecer hablando español como lo hizo su mamá, sumergirnos en la cultura de mi pareja y en el mundo de su familia, es lo que hace que esto sea mucho más que un simple cambio de club. Oportunidades así no aparecen seguido, y no pensamos desaprovecharla”, aclaró.

Payne agradeció a “toda la comunidad de Latinoamérica, especialmente a @elscarso, que formó parte de este increíble recorrido” y aseguró que su “foco está puesto en representar a mi país en la Copa del Mundo”.

La historia está por comenzar.



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Experiencia mundialista para vestir la camiseta del Rey de Copas.



¡Te esperamos en casa, Tim!



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The history is about to begin.



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World Cup experience to wear the jersey of the King of Cups.



We’re waiting for you at home,… pic.twitter.com/2vp0RrL6GW — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

Desde Olimpia ya le dieron la bienvenida en las redes sociales. “La historia está por comenzar. Experiencia mundialista para vestir la camiseta del Rey de Copas. Te esperamos en casa, Tim”, escribió la cuenta oficial del club en X junto con un video del futbolista.