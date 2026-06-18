Tim Payne, el futbolista viral del Mundial 2026, anunció que jugará en un gigante de Sudamérica: “Estoy listo”

Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026, reveló este jueves una decisión importante que tomó en medio de la Copa del Mundo: dejará su club, el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, donde juega desde hace siete años, para pasar al fútbol en Sudamérica, más puntualmente en el Olimpia de Paraguay.

Tim Payne ya posó con la camiseta de Olimpia de Paraguay en redes X (@OlimpiaMedia)

En su video publicado en Instagram, Payne expresó: “Para los hinchas de Wellington Phoenix, solo quiero decir un enorme gracias por el apoyo y el privilegio de poder usar esta camiseta durante los últimos siete años y 149 partidos. Esta fue una gran decisión tanto para mi familia como para mi fútbol”. Con estas palabras, se mostró sentido por dejar atrás el equipo donde más veces jugó.

“Como futbolista, siempre quieres competir al máximo nivel. Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un gran desafío y no puedo esperar. Y para mi familia, es que mi hijo crezca en la misma cultura en la que creció su madre”, continuó con respecto a la posibilidad de jugar en Sudamérica. Vale recordar que su pareja es Michelle Peters, una fotógrafa neozelandesa de raíces costarricenses, motivo por el cual el futbolista ya había comenzado a aprender español anteriormente.

Tim Payne se despidió de su equipo en Nueva Zelanda y confirmó su llegada a Olimpia Captura Instagram

En último lugar, hizo mención a Valen Scarsini, el influencer que lo hizo famoso a nivel mundial: “A mi amigo El Scarso, y a todos mis seguidores de Latinoamérica, esto es para ustedes. Ahora mismo, mi enfoque principal es representar a Nueva Zelanda en el Mundial. ¡Estoy listo!”.

Así lo presentó Olimpia

En simultáneo a esta publicación, Olimpia utilizó sus diversas redes sociales para anunciar la llegada de Tim Payne. “Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, Tim!”, expresó el club paraguayo en su cuenta de X.

Las primeras imágenes de Tim Payne con la camiseta de Olimpia X (@elClubOlimpia)

Pero esto no fue lo único, sino que Olimpia luego publicó un video con varias jugadas de Payne a lo largo de su carrera. Junto con esto, escribieron: “La historia está por comenzar. Experiencia mundialista para vestir la camiseta del Rey de Copas. ¡Te esperamos en casa, Tim!”.

Las jugadas elegidas por Olimpia para la presentación de Tim Payne

Tim Payne y el desafío de la Copa Sudamericana

Junto al video que publicó Tim Payne, agregó una carta de despedida donde se repite mucho de lo que expresó en el clip, pero con una gran diferencia: los torneos CONMEBOL. “Ponerme a prueba en la élite del fútbol sudamericano, en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es una de las oportunidades más increíbles que podría haber deseado como profesional. Estoy deseando afrontar este reto”, señaló con expectativa.

Es importante señalar que Olimpia no disputó la Copa Libertadores 2026, sino que directamente ingresó a la fase de grupos de la Sudamericana, donde quedó puntero del Grupo G por encima de Vasco Da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Barracas Central de Argentina. Así, el equipo paraguayo clasificó a los octavos de final y espera la definición del cruce entre Independiente Medellín y el mencionado Vasco Da Gama para conocer su rival.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene todos sus cruces definidos rumbo a la final captura

Por el lado de sus potenciales siguientes rivales argentinos, Olimpia podría enfrentar a River Plate en cuartos de final, a Boca Juniors en semifinales y a Lanús o Tigre en la final. Y este no será su único vínculo a nuestro país, ya que su entrenador será Pablo Sánchez y también compartirá plantel con Juan Fernando Alfaro, Iván Leguizamón -nacionalizado y surgido de San Lorenzo-, Franco Alfonso y Braian Romero.

Los próximos partidos de Tim Payne en el Mundial

Antes de incorporarse a Olimpia, Tim Payne tiene que finalizar su participación en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda. En caso de caer eliminado en fase de grupos, le quedan dos juegos con su país:

Nueva Zelanda vs. Egipto : domingo 21 de junio a las 22:00 hs.

: domingo 21 de junio a las 22:00 hs. Nueva Zelanda vs. Bélgica: sábado 27 de junio a las 00:00 hs.

Tim Payne fue titular en el empate 2 - 2 entre Nueva Zelanda e Irán Andre Penner - AP

Luego del final de la primera fecha del Grupo G, las cuatro selecciones tienen un punto, por lo que está latente la posibilidad que Payne pueda conseguir la épica y se meta en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Esto alargaría su presencia en el Mundial 2026, aunque las posibilidades no están de su lado.