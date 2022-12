Encuentro histórico: el día que Pelé visitó a Maradona en “La noche del 10″

escuchar

El programa de Tv que condujo Diego Armando Maradona en 2005 pasó a la historia porque mostró al astro argentino desde otro lugar y por el nivel de las visitas que conseguía el 10 argentino. En ese marco, uno de los episodios más recordados del show fue el debut, donde el invitado principal fue Pelé, que murió hoy a los 82 años en San Pablo, Brasil.

En La noche del 10 todos los invitados fueron de renombre, pero la primera visita debía ser realmente impactante. En las reuniones de producción se barajaban los más diversos candidatos, siempre buscando el impacto y poder sacar partido de la charla con el conductor. Desde ya, Diego daba el visto bueno y sugería personajes con los que tenía buen feeling. Cuando alguien propuesto no era de su agrado, no dudaba en vetar la sugerencia. El programa solo fue visitado por celebridades con las que Diego se sintió a gusto.

Qué invitado puede estar a la altura del mejor jugador del mundo. Indudablemente, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, era uno de los pocos que cumplía los requisitos. Se disputaba la perfección futbolística con Maradona y cada tanto se enmarañaban en alguna polémica al mejor estilo farandulesco. “¿Cómo llego a Pelé?, me preguntaba. Finalmente, me contacté con Guillermo Bassignani, quien había sido manager de él”, explicó a LA NACION Coco Fernández, quien fue uno de los productores generales del programa. Bassignani sospechaba que la idea no era buena, dado que el vínculo entre los divos del fútbol no era el mejor, así que le propuso al productor viajar a Brasil para acercarle la propuesta a Pelé de manera personal.

Fernández recuerda que “era complejo porque el programa aún no había salido al aire y había que explicarle lo que queríamos de manera abstracta. Nos jugamos todo. Cuando nos reunimos, Pelé dudaba, no sabía en qué estado estaba Diego. Así que le propuse llamarlo por teléfono para que él mismo constatara la lucidez de su viejo contrincante. Lo llamo, pongo el altavoz, y le digo: ‘Hola Diego, al lado mío está Pelé, te está escuchando’. Y Diego, que compraba a cualquiera, le dijo: ‘Hola, Negro querido, ¿cómo estás? Te espero en el programa, ¿vas a venir?’. Ahí mismo cerramos la entrevista con Pelé”.

Pelé no cobró honorarios por participar del show, solo se le cubrieron los gastos que le ocasionó el traslado al país. Pero sí se firmó un contrato para que la visita a Buenos Aires y su participación en televisión no interfirieran con las marcas que él representaba, ni en los negocios en los que estaba contratado; su presencia en eltrece no podía entorpecer ningún acuerdo que él ya tuviese arreglado.

Aquella charla fue un duelo de titanes. Pelé recordó cuando los jugadores de Brasil, antes de Argentina-Brasil en Italia ´90, habían bebido un bidón con aguas contaminadas. Diego, pícaro, eludió el tema.

