Entradas para Argentina vs. Cabo Verde: “Una platea para el viernes se vende a 9000 dólares”

Argentina y Cabo Verde se medirán el próximo viernes por los 16avos de final de la Copa del Mundo. El partido comenzará a las 19 (hora argentina) en Miami. Luego de comenzar el recorrido en Kansas y Dallas, la selección volará a una de las ciudades más reconocidas de los Estados Unidos, donde la presencia de argentinos se hará sentir en el Hard Rock Stadium.

A la espera de una concurrencia masiva, la mayoría de las personas que viajan se preguntan cuánto cuesta una entrada para el partido. Según la cuenta oficial de reventa de la FIFA, las únicas localidades disponibles -hasta el día de la fecha- son de categoría “Hospitality” y el valor de cada una es de 9000 dólares.

El precio de la entrada para el encuentro de Argentina - Cabo Verde Foto: captura de pantalla FIFA

Por otra parte, de manera informal, revendedores en las inmediaciones del estadio -una práctica legal en los Estados Unidos, aunque sin el respaldo de la FIFA en cuanto a la autenticidad de la entrada- y ofertas por grupos de WhatsApp que comercializan los tickets entre 3000 y 5000 dólares, son alternativas que se manejan para quienes no deseen perderse este encuentro eliminatorio, que da paso a los octavos de final del certamen.

La demanda altísima para conseguir una localidad va de la mano con el furor por conseguir un vuelo para llegar a Miami. Aerolíneas Argentinas sacará ocho vuelos directos de Ezeiza y Miami entre el martes y jueves. Según pudo averiguar LA NACION, los asientos disponibles se comercializan a 2000 dólares, solo ida.

La selección argentina superó, sin problemas, la fase de grupos CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El encuentro ante Cabo Verde es uno de los cinco más solicitados del Mundial, por detrás del que protagonizaron Portugal - Colombia, el sábado pasado en Miami.

El revuelo por la llegada de la Argentina a Miami se traduce en numerosos banderazos, organizados en la previa a la jornada del viernes. Para el jueves hay dos eventos organizados en la zona de North Beach, a pocos metros de la playa y otro en la intersección de 73 y Collins, frente a Manolo, el restaurante marplatense que se volvió furor por esas latitudes.

Cómo llega la selección argentina al enfrentamiento con Cabo Verde

La selección argentina llega de la mejor forma futbolística al encuentro conta Cabo Verde. En la fase de grupos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció a Argelia, Austria y Jordania y de esta manera logró el puntaje perfecto.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Esta circunstancia lo colocó en una situación de privilegio para poder enfrentar al segundo del Grupo “H”, compuesto por la nación africana, Uruguay, España y Arabia Saudita.

De esta manera, la Argentina quedó situada en una llave que, de superarla, aguardará al ganador de Australia - Egipto.