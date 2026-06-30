Se esperan más de 30.000 hinchas que se sumarán a la comunidad argentina más numerosa en EE.UU.; las entradas ya se ofrecen hasta 13.000 dólares y se dispararon los vuelos desde Ezeiza

Miami recibe a la selección: aluvión de hinchas, reventa y medidas de seguridad en la ciudad más argentina del Mundial

Federico Águila 30 de junio de 2026 00:01 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Fútbol

MIAMI (enviado especial).- El domingo el aeropuerto de Dallas-Fort Worth parecía una sucursal de Aeroparque. Argentinos hasta en el baño, padres e hijos con la camiseta de la selección y vuelos con destino a Miami y Fort Lauderdale sobrevendidos. Tras cerrar sus últimos dos partidos en la ciudad del norte de Texas la selección ya puso la mira en los dieciseisavos de final: el viernes definirá en Miami el pase a la próxima ronda del Mundial 2026 ante la sorpresa Cabo Verde. Mientras Scaloni prepara el partido en Kansas City los hinchas empiezan a llegar a la ciudad más argentina de los Estados Unidos.

Como pasó en la Copa América de 2024, el jueves se conovocaron dos banderazos en la zona de North Beach Aníbal Greco

El último censo estadounidense arrojó que en la zona de Miami residen unos 80.000 argentinos. Sin embargo, esa cifra trepa a los 200.000 cuando se toman en cuenta los que tienen la nacionalidad estadounidense, ingresaron al país con otro pasaporte y hasta los indocumentados. Se trata de la comunidad de argentinos más grande de los Estados Unidos. A ellos se suma una población que vive en el etado de Florida varios meses al año y otros que viajan al sol y a la playa.

Messi es la gran figura de la selección en este Mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

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Según los cálculos de las autoridades, cerca de 30.000 argentinos se movilizaron para los tres primeros partidos en la fase de grupos, entre Kansas City y Dallas. Cifra que irá en aumento hacia fin de semana. “Esto es como Pinamar en verano, entre la población estable y los que están llegando estos días”, resume un residente argentino de varios años en la zona de Key Biscayne.

Alta demanda

Este fin de semana se espera un aluvión de argentinos. Estarán en Miami residentes en otros puntos de Estados Unidos y en México. Los que ya vienen siguiendo a la selección en este Mundial y los que lo harán desde la Argentina, donde se disparó la demanda de paquetes y pasajes.

Masiva convocatoria argentina el viernes pasado en el último banderazo en Dallas Aníbal Greco

Como ejemplo del furor, Aerolíneas Argentinas sacará ocho vuelos directos de Ezeiza y Miami entre el martes y el jueves. El puñado de asientos que todavía quedaban disponibles se vendían a 2.000 dólares, solo ida.

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“Cada avance de la selección genera una respuesta inmediata en el interés por viajar. Tras la clasificación y la confirmación de Miami como sede del partido, las búsquedas hacia ese destino se incrementaron un 300%”, dice a LA NACION Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Trump recibió en marzo pasado a Messi y a Jorge Mas, dueño de Inter Miami, el equipo de la ciudad ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

“En cuanto al comportamiento de compra, vemos que muchos viajeros deciden viajar con poca anticipación, cuando la selección avanza. Es un fenómeno que ya habíamos observado durante Qatar y que vuelve a repetirse: cada triunfo renueva la ilusión y dispara nuevas consultas y reservas de quienes no quieren perder la oportunidad de alentar al equipo en el estadio”, agrega Cristi.

Un paquete para este partido, con vuelo con escala y 7 noches de alojamiento cuesta cerca de 2.000 dólares. Las entradas son un tema aparte.

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Entradas y seguridad

En el torneo que batió récords de asistencia, con 4,6 millones de espectadores en los primeros 72 partidos de la fase de grupos, los argentinos sufren la falta de entradas y los precios alcanzan precios exorbitantes.

El imán que genera Lionel Messi hace que la competencia por los tickets se dispare. La FIFA estrenó en esta Copa del Mundo un nuevo sistema que permite la reventa, algo habitual y legal en los Estados Unidos. En la página oficial, así como en varios grupos de Whatsapp, las entradas para una platea para el viernes arrancan en un piso entre 3.000 y 5.000 dólares y llegan hasta los 13.000 dólares para un estadio que tiene capacidad para 65.000 espectadores.

Sunny Isles, uno de los destinos de playa preferido por los argentinos Shutterstock

El partido ante Cabo Verde está en el top cinco de los más solicitados, por detrás de Portugal-Colombia, que se jugó en Miami el sábado, la final (que se disputará en Nueva Jersey el 19 de julio) y México-República de Corea, el 18 de junio pasado en Guadalajara. Según los registros oficiales, los argentinos figuran séptimos entre los países que más entradas compraron, por detrás de los anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, Inglaterra, Alemania, Colombia y Brasil.

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Para no repetir la experiencia de la final entre Argentina y Colombia de la Copa América 2024, jugada en esta ciudad, cuando miles de hinchas de la selección cafetera se colaron al Hard Rock Stadium y pusieron en riesgo la disputa del partido, las autoridades preparan un fuerte dispositivo de seguridad para el viernes.

Según pudo averiguar LA NACION, las autoridades del condado de Miami-Dade junto a la policía local diseñaron tres anillos de seguridad para que no se acerque gente sin entradas al recinto del Hard Rock Stadium, donde juegan los Dolphins de la NFL. También se corre la fecha de Fórmula 1 y se disputa el Master 1000 de tenis.

Como ya ocurrió en Kansas City y Dallas, la cancillería argentina junto a la embajada en Washington y el consulado local armaron un operativo para asistir a los miles de hinchas.

“Durante cuatro meses las autoridades policiales trabajaron con la FIFA para evitar que se repita lo de la Copa América”, contó una fuente a cargo del operativo. Sin embargo, en el partido del sábado de Colombia volvieron a repetirse las imágenes de hinchas colándose al estadio, incluso por los conductos del aire acondicionado.

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Banderazos

El ritual de los banderazos previos a los partidos que instauraron los hinchas argentinos ya fue copiado. El viernes, antes de Colombia-Portugal, miles de colombianos colmaron una cuadra de Fort Lauderdale, donde vive una de las mayores comunidades de ese país. También los brasileños hicieron su fiesta antes del cruce con Japón.

Para este jueves hay convocados dos banderazos en la zona de North Beach y a pocos metros de la playa. Uno se realizará en un parque de la calle 85 y la avenida Collins. El otro está previsto en la 73 y Collins, frente a Manolo, el restaurant argentino que se transformó en el punto de reunión de los argentinos. Allí se convocaron los festejos por el Mundial de Qatar y los dos masivos banderazos que se hicieron antes de los partidos que la selección jugó en 2024 en esta ciudad por la Copa América.

Argentina es una de las selecciones más convocantes de este Mundial Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En Estados Unidos ya se habían sorprendido hace un par de años por la convocatoria que genera la selección de Messi. En ese entonces hubo masivas concentraciones en Atlanta, Houston, Miami y hasta en Times Square, de Nueva York.

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Ahora, en esta Copa del Mundo, la costumbre se repitió con fuertes convocatorias en el centro de Kansas City, antes del debut frente a Argelia, y en Dallas, donde la selección venció a Austria y Jordania en el cierre de la fase de grupos.

Pequeña Argentina

“Little Argentina” así se conoce al corredor que va entre la avenida Collins y las calles 68 y 85. En esa zona de North Miami, arriba de Miami Beach, se concentra una gran variedad de comercios y locales gastronómicos, como si se tratara de cualquier barrio de Buenos Aires. Las camisetas de la selección y la rosa del Inter Miami son las prendas más usadas.

Para los que quieran cruzarse con compatriotas, este es el lugar indicado. Para aquellos que no, mejor evitar la zona. El mate y el acento inconfundible también se divisan fácilmente por estas horas hacia la zona de Fort Lauderdale, como en las playas cercanas a Sunny Isles y Hallandale. Los shoppings también son testigos de sus mejores clientes.

Manolo, el local de North Beach donde se juntan los argentinos Aníbal Greco

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El rasgo distintivo del argentino que pasa por Miami se ha mantenido estable en los últimos años. Entre los que vienen de vacaciones, predomina un perfil familiar que busca sol y playa y lo combina con los parques temáticos del estado de Florida.

Mientras que entre los que se instalaron predomina un perfil socioeconómico medio y medio alto, profesionales y con papeles. El arribo de jóvenes que llegaban a probar suerte, tomarse un año sabático y juntar dólares se vio disminuido en este último tiempo. Las restricciones migratorias estadounidenses y un dólar que ya no rinde como antes en la Argentina alejan a los aventureros.

Entre los argentinos se destaca que hay un buen clima de negocios por la sintonía que se instaló desde un principio entre el gobierno libertario de Javier Milei y la administración republicana de Donald Trump.

La revolución que generó Messi tras su llegada al Inter Miami a mediados de 2023 ya parece normalizada en la ciudad donde casi 7 de cada 10 habitantes son de origen latino. Los cubanos continúan siendo la comunidad más numerosa en este lugar del estado de Florida, aunque en los últimos años hubo un fuerte crecimiento de colombianos y, especialmente, venezolanos.

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