Enzo Fernández no estuvo ni en el banco de Chelsea en el debut de Dibu Martínez y crecen las dudas sobre su futuro

La ausencia de Enzo Fernández fue uno de los principales focos de atención de la victoria del Chelsea frente a Brighton por 4-3 marcado por el debut de Emiliano “Dibu” Martínez como titular. El mediocampista argentino no integró siquiera el banco de suplentes, en miedo de crecientes interrogantes sobre su continuidad en el club londinense.

La decisión se produjo apenas unos días después de que el entrenador Xabi Alonso dejara al campeón del mundo fuera de la convocatoria para el encuentro ante Luton por la Copa de la Liga y alimentara las especulaciones sobre su situación.

Enzo Fernández recibió silbidos de parte de los hinchas de Chelsea durante un amistoso de pretemporada frente a Real Sociedad ADRIAN DENNIS - AFP

Fernández había tenido participación en el estreno de Chelsea en la Premier League, cuando ingresó desde el banco en la victoria por 3 a 2 ante Fulham. Sin embargo, su exclusión frente a Brighton volvió profundizar las dudas sobre su futuro en el club londinense.

“Tenemos que tener todo en cuenta: los jugadores que atraviesan un buen momento, los que no sienten esa energía para jugar. Para mí es muy importante que tengan ese deseo de jugar y que lleguen bien preparados”, sostuvo Alonso consultado por la ausencia de Fernández frente a Luton.

Y explicó: “Hablamos y decidimos que era mejor que no formara parte de la convocatoria. Es un jugador de primer nivel, de eso no hay ninguna duda”.

Xabi Alonso, entrenador de Chelsea, no convocó a Enzo Fernández para el partido ante Brighton Dita Alangkara - AP

A mediados de agosto, el mediocampista recibió silbidos de parte de los hinchas de Chelsea durante un amistoso de pretemporada frente a Real Sociedad, una reacción vinculada al malestar ante las versiones sobre su interés en abandonar el club.

La prensa británica interpretó esas declaraciones como un mensaje dirigido al futbolista argentino en medio de las versiones que lo vinculan con un posible traspaso al Manchester City.

De concretarse una operación de esa magnitud, Chelsea podría equilibrar parte de las importantes inversiones realizadas durante el mercado de pases.

Enzo Fernandez y Valentín Barco en las prácticas en Chelsea x.com

El club londinense protagonizó una ventana de transferencias de fuerte movimiento, con incorporaciones por alrededor de 300 millones de libras. Entre los refuerzos aparecen nombres como Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra, Pep Chavarría, Danny Welbeck, Emmanuel Emegha, Geovany Quenda y Valentín Barco.

La ausencia de Fernández en el tirunfo de Chelsea antre Brighton contrastó con la presencia de otros argentinos en el encuentro. Valentín “Colo” Barco, quién comenzó el partido entre los suplentes e ingresó a los 81 minutos para disputar el tramo final, y el Dibu, que recibió tres goles en su debut.

Emiliano Martínez en su debut en el Chelsea Nigel French/Allstar - Getty Images Europe

El arquero marplatense, que se fue aplaudido por la gente, se convirtió en el primer futbolista de más de 30 años en jugar para Chelsea en la Premier League desde que lo hiciera el defensor brasileño Thiago Silva, con 39, en 2024.