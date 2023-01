Shakira no llora, factura: los récords que rompió la colombiana en su catártica unión musical con Bizarrap

escuchar

Más de 75 millones de reproducciones en YouTube, en 48 horas . La BZRP Music Sessions #53 que unió al productor Bizarrap con Shakira ha sido una verdadera jugada maestra. Los beneficiados, en términos económicos, serán los dos. La diferencia, en este caso, es que el beneficio de la cantante colombiana es también moral. Seguidores de todo el mundo le dan gestos de aprobación luego de escuchar los tres minutos con treinta y siete segundos que dura esa declamación dedicada a fustigar a su exmarido, el futbolista Gerard Piqué.

Despecho, venganza, empoderamiento: todo lo que debe tener un culebrón latinoamericano de esta tercera década del siglo XXI. Porque todo eso es lo que tiene la letra de Shakira, sobre la pericia musical de quien, desde el conurbano bonaerense, ha sabido venderse al mundo con colaboraciones que fueron éxitos mundiales.

La canción con la que la colombiana le tira dardos a su ex y que levanta la temperatura de su belicosidad, estrofa tras estrofa, sigue rompiendo récords. Vale aclarar que más allá de lo que pudo haber sentido al escribirla, del lado del que escucha suena a sorna, no solo a catarsis. O, en realidad, como parte de su catarsis. Seguramente la artista ha capitalizado algo de lo traumático que puede ser un divorcio y eso fue transformado en versos y estrofas cargados de gestos irónicos. Se puso, como dice en la canción, en el lugar de esa “loba” que advierte sobre las consecuencias de meterse con ella. El ruido que provocó el tema multiplicó las escuchas de manera exponencial. Sigamos con los números.

A nivel global, fue la canción en castellano con el mejor debut en la historia de YouTube y Spotify. Y en el ranking en donde se miden los temas en todos los idiomas, quedó quinta, por debajo de cuatro canciones de último disco de Taylor Swift, Midnights, que la superaron por un par de millones. (”Anti-Hero” con 17.39M; “Lavender Haze” con 16.42M, “Snow On the Beach” con 15M; y “Maroon” 14.4M). SHAKIRA BZRP Music Sessions #53 quedó con14.39M. Pero al día siguiente, casi al cumplirse las 48 horas de su estreno, ya había superado las 75 millones.

En YouTube fue la que mejor alcance tuvo en una hora (3,6M de reproducciones), la Music Session más stremeada en menos de 24 horas (24M por encima de Residente con 23,3M). Shakira fue la primera artista femenina con el mejor debut (#1) en una Music Sessions. Además en su condición de tema latino con mejor arranque en el contador de YouTube, superó a “Despacito RMX”.

En las estadísticas que ofrece Spotify, desde su lanzamiento, el último miércoles, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 logró ubicarse como el tema más escuchado en el Top 50 Global de Spotify. Es la canción con más streams en un solo día en la historia de Spotify en España y en Colombia. Además, es la más escuchada en mercados de habla hispana como Argentina, Colombia, Chile o México, y ha logrado estar en el top 10 de mercados como Suiza (7), Luxemburgo (5) y Malta (6).

“Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice Shakira. Y esta es la prueba más clara de lo que es capaz de facturar, a los 45 años y con más de tres décadas de carrera musical, desde la aparición de su primer álbum, en 1991.

Según Google, la canción ocupa el puesto número 1 en tendencias musicales en YouTube de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. También en países fuera de la región, como España, EE.UU., Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo e Islandia.

El informe también indica otros parámetros: “A su vez, los videos reacción, un formato típico de la plataforma, registraron un gran aumento en el interés de las personas. El término de búsqueda “Reacción Shakira” en YouTube Argentina registró un pico ayer por la noche. Bizarrap no es el primer productor en compartir sesiones de estudio en YouTube, pero pocos han podido traducir una serie de este tipo de formato en el éxito mundial que tuvo el artista argentino en los últimos años. Cada video de su canal, se volvió enormemente popular en todo el mundo, llegando regularmente a las listas Global Top Songs y Global Top Artists de YouTube, como fue el caso de la BZRP Music Sessions #52 con Quevedo. A nivel global, en el último mes Bizarrap lleva acumuladas más de 160 millones de reproducciones, siendo Argentina, México y España, los tres países donde más se escucha”.

El apoyo de colegas del mundo de la música que tomaron partido por la cantante (sin que su ex ofreciera batalla) y de los miles de comentarios que se pueden ver el vídeo de YouTube (más de 350.000 en dos días) son, también una prueba que refuerza esta tendencia que se ha dado en torno a la canción.

Lali Espósito y Alejandro Sanz apoyaron a la cantante en el lanzamiento del BZRP Music Sessions #53

Por el lado de Bizarrap, este es el segundo megaéxito que produce en seis meses. A los pocos días de su estreno, la BZRP Music Session #52 con Quevedo trepó al primer puesto de Spotify y allí se quedó durante varias semanas. Bizarrap fue el primer artista argentino en llegar hasta la cima de la lista de Spotify, que cuenta con un estimado de más de 182 millones de suscriptores

Shakira y Briella

El feat. con Shakira seguramente tendrá en algún tiempo el crédito de una tercera “en discordia”. La cantante venezolana Briella dijo que una de sus canciones, que publicó a mediados de 2022, era demasiado parecida al estreno de Shakira y Bizarrap. Pero se manifestó complaciente: “Es demasiado parecida. No son cosas mías solamente. Me escribió un gentío. Y no sé que hacer. Yo la amo a Shakira y es hasta un honor que me plagie. Pero no. Es muy parecida. No se qué hacer realmente”. Horas después, en otro video, declaró que sería un honor compartir los créditos del tema recientemente estrenado.