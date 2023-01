Un grupo de amigos recreó el gol de Ángel Di María en la final contra Francia y el video se viralizó en TikTok

escuchar

El Mundial de Qatar ha dejado una huella imborrable en los fanáticos de la selección argentina y, por sobre todas las cosas, del fútbol, un deporte que se vive con mucha pasión por estas latitudes. La conquista de la tercera estrella en Qatar fue uno de los hitos más importantes de los últimos tiempos y aún, con el paso del tiempo, la alegría se magnifica al volver a revivir los goles de un partido para el infarto ante Francia, que se definió desde los penales.

En un primer tiempo que será recordado por siempre, la Argentina apabulló a los franceses, quienes eran los últimos campeones del mundo, con un resultado de 2-0 indiscutible. A los 26 minutos, desde el punto penal, Lionel Messi le cambió el palo al arquero Hugo Lloris y estableció la primera anotación que serviría para ganar confianza en el juego.

Diez minutos más tarde llegaría un contragolpe letal que quedará en la retina de los hinchas. Messi encabezó la jugada, descargó en Julián Álvarez, este con Alexis Mac Allister y finalmente, Ángel Di María, mano a mano con el arquero, le dio un toque sutil a la pelota para que ingrese y se desate el delirio de toda la delegación.

Un grupo de amigos recreó el gol de Di María en la final contra Francia

Tan memorable fue ese gol que se volvió a reeditar pero en una playa de la costa atlántica. En una cuenta de TikTok, unos amigos que se encontraban veraneando, decidieron grabar esa misma escena, pero con diferentes protagonistas al realizar la misma jugada en la arena y festejar el gol en una montaña humana sobre el mar.

Este video, que obtuvo una aceptación general de todos los followers que lo observaron, lo subió la cuenta @juanbaascierto y registró un total de 4 millones de reproducciones, lo que lo caratuló como un contenido viral y de mucha repercusión en su perfil público.

“Mac Allister venía corriendo desde la peatonal”; “Argentina hizo uno similar en la final contra Francia”; “Cuando vi las olas me di cuenta de que no era la jugada original”; “Me estoy emocionado, qué recuerdos me van a quedar para toda mi vida, no saben cómo lo lloré y lo grite” y “Gracias por sacarme una sonrisa, maestro”, fueron las menciones más destacadas de un posteo que llegó a los 447 mil me gusta.

Los insólitos dichos del “Checho” Batista sobre el fútbol argentino

En contrapartida a la alegría y el fanatismo de los hinchas por la selección argentina, un excampeón del mundo alertó sobre el futuro del fútbol doméstico con un dato sobre la participación de los deportistas en los equipos más importantes del mundo como Real Madrid o Barcelona.

“Antes iban tres (por jugadores) al Real Madrid. No tres argentinos. Tres extranjeros”, comenzó Sergio Batista, en diálogo con el canal de deportes TyC Sports. En continuado, profundizó su análisis: “¿Cuántos jugadores argentinos conocemos que estén en el Real Madrid? Eso me preocupa del fútbol argentino que no haya jugadores en el Madrid, en el Barcelona”.

Y cerró: “El fútbol argentino bajó un poco el nivel. Siempre doy el ejemplo cuando fui técnico de la selección argentina y fui a Manchester, Madrid, Barcelona, Milán, conocí a los mejores clubes y jugadores del mundo. Y siempre había un argentino. Es por eso que protesto, algo está pasando en nuestro fútbol que no estamos llegando ahí”.

LA NACION