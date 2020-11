La banda musical le dedicó "No hay más nada" al 10 para que se recupere. Crédito: Instagram

Mientras Diego Maradona se recupera de la extracción de un hematoma subdural, ya en su casa y dado de alta de la clínica, sus fanáticos -gran parte de los amantes del fútbol- le envían sus fuerzas y apoyo. Así lo hicieron también los miembros de Los Totora, el grupo musical de La Plata que es hincha de Gimnasia, club dirigido por Pelusa.

Es que los músicos le dedicaron al Diego una versión acústica de su éxito "No hay más nada", según lo confirmaron a Diario Olé, un tema que, en el estribillo, dice: "Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada. Mi corazón solo me habla de tí, no hay más nada. Es ese amor que cubre el mar, endulza los oídos, no deja respirar. Si vive me mata, si muere no podría volar".

"Para nosotros, 'No hay más nada' es una canción muy especial, porque habla de un amor incondicional, de un amor que es muy difícil de explicar, de expresar con palabras. Un amor que sobrepasa cualquier tipo de enojo, que está más allá del raciocinio. Es simplemente amor, incondicional, a alguien que te dio mucho. Es lo que cualquier hincha del fútbol argentino, y ahora sobre todo de Gimnasia, sentimos por Diego", manifestó en la entrevista el tecladista del grupo, Juan Ignacio Giorgetti.

El video de la versión acústica del tema tiene más de un millón y medio de reproducciones, ya que es una de las canciones más reconocidas de la banda. "Esta canción va dedicada a todos, pero especialmente a Diego Armando Maradona. Ojalá que te mejores, Diego, y que estés lo antes posible cerca del fútbol, que es el lugar que amás. Saludos de parte mía y de todos Los Totora", expresó el músico que también jugó en las inferiores del Lobo, según consignó la nota de Olé.

Con "No hay más nada", ya son varias las canciones argentinas dedicadas al 10. Entre las más destacadas, se encuentran "La mano de Dios", de Rodrigo; "Qué es Dios", de Las Pastillas del Abuelo; "Maradó", de Los Piojos; "Diego para siempre", de Los Ratones Paranoicos; entre otras.