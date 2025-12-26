PSG y Paris FC, la increíble historia del derbi de dos equipos separados por una calle que se recreará después de 48 años

La ciudad de París será el epicentro de un hecho inédito en el fútbol europeo: dos clubes separados por apenas una calle, Paris Saint-Germain y Paris FC, protagonizarán un doble enfrentamiento en el inicio de la temporada 2026. El 4 de enero se medirán por la 17a. fecha de la Ligue 1, y el 12 lo harán por los 16avos de final de la Copa de Francia. Ambos encuentros se jugarán en el Parque de los Príncipes, y marcarán el regreso de un clásico olvidado durante casi medio siglo. La distancia entre los estadios es de apenas 200 metros, aproximadamente, lo que convierte a este duelo en el derbi de mayor proximidad geográfica entre clubes con estadios propios en el mundo del fútbol.

El regreso de este enfrentamiento capitalino es consecuencia directa del histórico ascenso de Paris Football Club, que en mayo de 2025 selló su vuelta a la elite tras empatar 1-1 ante Martigues y asegurarse el segundo puesto en la Ligue 2. Desde la temporada 1978 no coincidían dos equipos de la ciudad en la primera división masculina. En aquel torneo, PSG y Paris FC igualaron ambos partidos: 2-2 en agosto y 1-1 en diciembre, con un dato para la nostalgia: Carlos Bianchi, goleador de PSG por entonces, convirtió en ambos encuentros.

En diciembre de 2022, volvieron a enfrentarse, pero en un amistoso de pretemporada que terminó 2-1 a favor del equipo principal de la ciudad. Aquel partido, disputado en dos tiempos de 30 minutos, no contó con Lionel Messi ni Kylian Mbappé y apenas dejó registro. Esta vez, la historia será distinta: un derbi urbano con historia, millones en juego y la ciudad de París como testigo del regreso de una rivalidad que parecía perdida en el tiempo.

Fundado en 1969, Paris FC tuvo una existencia accidentada. En 1970 se fusionó con el Stade Saint-Germain para formar el Paris Saint-Germain, pero apenas dos años después se escindió y mantuvo el nombre original. A partir de allí, sus caminos divergieron: mientras los parisinos crecían institucionalmente y acumulaba títulos, su rival quedaba relegado a las divisiones inferiores. En una paradoja histórica, fue el PSG el que descendió a tercera división tras la ruptura en su momento, mientras que el PFC conservó su plaza en la máxima categoría con respaldo municipal.

Durante más de cuatro décadas, el PSG se consolidó como potencia nacional y, más tarde, internacional. El PFC, en cambio, sobrevivió en el ascenso y recién en 2017 logró volver a la Ligue 2. El punto de inflexión llegó en octubre de 2024, cuando fue adquirido por Agache Sport, propiedad de la familia Arnault —dueña del conglomerado LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)— y por Red Bull, como accionista minoritario. Pierre Ferracci se mantuvo como presidente —asumió en 2012— y con un porcentaje también del club, pero la estructura deportiva cambió drásticamente: Jürgen Klopp, quien desde enero de 2025 ocupa el rol de jefe global de fútbol del gigante de las bebidas energéticas, aportó su experiencia para el desarrollo de juveniles y la construcción de un modelo sostenible, además de que mantiene contacto directo con el club.

Desde la dirigencia de PFC remarcan que París es “la mayor cantera de talento del mundo, junto con San Pablo“, y confían en potenciar ese capital humano con el uso de herramientas de scouting desarrolladas por Red Bull.

Según explicó Antoine Arnault, hijo del multimillonario Bernard, se trata de un proyecto familiar que emprendieron junto con sus hermanos, con el deseo de involucrarse en una actividad que generara emociones más allá del retorno económico. “Red Bull está a nuestro lado porque sabemos en qué somos buenos y en qué no. Tenemos capacidad de gestión, pero no en operaciones futbolísticas”, contó Antoine en conferencia de prensa el año pasado. La ambiciosa idea es transformar a Paris FC en una fuerza del fútbol francés.

Desde las tribunas de uno puede verse con claridad la fachada del otro: ambos recintos se enfrentan, como reflejo físico de una rivalidad que vuelve a activarse

El ascenso, conseguido mayormente con la base del plantel de la Ligue 2, marcó el punto de partida del nuevo ciclo. Para su regreso a la elite, concretó una fuerte inversión y gastó más de 57 millones de euros en el mercado de pases, un récord para la institución. La operación más resonante fue la compra del brasileño Otávio, volante de 23 años proveniente de Porto, por quien pagó 17 millones, la cifra más alta en su historia. De hecho, las siete incorporaciones más costosas del club se realizaron en esta última ventana.

El técnico francés de 51 años, Stépahne Gilli, fue quien logró el ascenso y, ahora, tiene la misión de afianzar al equipo en primera. El presupuesto estimado para la temporada 2025/26 ronda entre los 70 y 100 millones de euros, lejos de las cifras del PSG, pero suficiente para soñar con competir.

En paralelo a este crecimiento institucional, Paris FC anunció su mudanza al estadio Jean-Bouin, contiguo al Parque de los Príncipes. Como muestra del peso simbólico que tuvo durante años el gran equipo de París sobre su vecino, el estadio —ahora sede del PFC— aún conserva una tienda oficial del PSG en sus instalaciones. Separados apenas por la Rue Claude Farrère, configura un escenario sin precedentes: por primera vez, dos equipos de ligas top jugarán como locales en campos separados por solo 200 metros, aproximadamente. Ni el clásico de Avellaneda o de La Plata en la Argentina, ni el derbi de Dundee en Escocia, presentan una cercanía semejante sin compartir estadio.

El sorteo del calendario les deparó un inicio de año cargado de simbolismo. El primer encuentro oficial será el 4 de enero por la Ligue 1. Apenas ocho días después, volverán a cruzarse por la Copa de Francia, ambos encuentros en el Parque de los Príncipes. El PSG llega como el favorito indiscutido: último campeón de la Champions League, recientemente logrando su sextete en el año con la Intercontinental ante Flamengo, y con un plantel de estrellas. Por su parte, en el medio de ambos duelos deberá enfrentar a su rival Marsella, por la Supercopa de Francia, en el famoso “Le Classique”.

Por su parte, Paris FC no tiene nada que perder y mucho por ganar: en su primera temporada en la elite ya logró escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol francés.