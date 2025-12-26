La Federación Paranaense de Gimnasia comunicó la muerte de la gimnasta brasileña Isabelle Marciniak este jueves en la localidad de Araucária. La joven integró las filas del Clube Agir y obtuvo títulos en competencias de carácter nacional. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio Jardín Independencia tras una ceremonia con familiares y allegados. La noticia circuló en los medios de comunicación brasileños tras el reporte oficial de las autoridades deportivas.

Quién era la gimnasta brasileña que murió a los 18 años

Isabelle Marciniak fue una deportista de elite que representó al estado de Paraná en diversas categorías de la disciplina. Ella nació en la ciudad de Araucária, ubicada en la región metropolitana de Curitiba. La atleta falleció a los 18 años como consecuencia de un cuadro oncológico. La joven inició su camino en este deporte desde temprana edad y alcanzó un desarrollo técnico que la posicionó entre las mejores figuras del país.

La Federación Paranaense de Gimnasia difundió un mensaje oficial sobre el legado de la exgimnasta de su delegación regional (Instagram)

Ella perteneció al Clube Agir, una institución donde formó su talento y obtuvo sus principales galardones nacionales. La federación regional describió a la gimnasta como una pieza fundamental en la historia del club. Sus entrenadores y compañeras resaltaron su frescura y condiciones para la competencia.

La deportista enfrentó una dura batalla contra el linfoma de Hodgkin durante sus últimos meses de vida. Este padecimiento afectó su salud en el pasado periodo, pero su legado permanece como una inspiración para las nuevas generaciones de atletas. Los medios locales como O Globo reportaron que el velorio se realizó este jueves en la capilla del cementerio local.

La comunidad de la gimnasia manifestó su dolor a través de comunicados oficiales en redes sociales: las autoridades deportivas expresaron su solidaridad con los padres y amigos de la joven fallecida. Marciniak destacó por su pasión y su compromiso inquebrantable con los entrenamientos diarios. Su partida deja un vacío en la gimnasia rítmica de la región sur del territorio brasileño.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que ataca de forma directa los glóbulos blancos denominados linfocitos BBC Mundo

Cómo fue su trayectoria y logros deportivos

La carrera de la joven sumó hitos importantes en un lapso breve. Isabelle Marciniak ganó el Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica Ilona Peuker en noviembre del año 2021. Esta competencia tuvo lugar en la ciudad de Florianópolis entre los días 23 y 27 de aquel mes. La atleta obtuvo la medalla de oro en la clasificación general de la categoría juvenil y demostró su destreza técnica en los implementos individuales de la especialidad.

En aquel torneo nacional ella logró el primer puesto en la prueba de pelota. Su rutina recibió elogios por la precisión y el control del elemento rítmico. Marciniak consiguió además la medalla de plata en la competencia de cinta. Estos resultados la consolidaron como una de las joyas del deporte en su país de origen. La regularidad en sus puntajes permitió que el estado de Paraná mantuviera un liderazgo en el podio de la federación.

La gimnasta alcanzó el primer puesto en la competencia con el aparato de pelota en noviembre de 2021 O Globo

De qué falleció la joven promesa de la gimnasia brasileña

La salud de la gimnasta sufrió un deterioro progresivo debido al linfoma de Hodgkin. Esta patología constituye un tipo de cáncer que ataca de forma directa al sistema linfático. El sistema inmunitario posee glóbulos blancos denominados linfocitos que combaten infecciones. Las células cancerosas se originan en estos componentes y se propagan por diversos órganos.

El linfoma de Hodgkin afecta principalmente a los ganglios linfáticos del cuello y las axilas. La inflamación no dolorosa en estas zonas representa uno de los síntomas iniciales más comunes. Otros indicios de la enfermedad incluyen la fiebre persistente y la pérdida de peso sin causa aparente. Los pacientes también experimentan fatiga extrema y sudores nocturnos intensos. El dolor en los ganglios tras el consumo de alcohol es otro signo característico que señalan los expertos médicos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.