Escándalo en Brasil: la ruptura de Romario tras una supuesta infidelidad con una amiga de su novia

El exjugador brasileño Romario, de 60 años, protagoniza un nuevo capítulo de exposición mediática por cuestiones personales. El campeón mundial en 1994 atraviesa la separación de su pareja, la estudiante de odontología Tiffany Barcelos, luego de que circularan registros del deportista junto a Barbara Cavalcanti, que es amiga íntima de la joven. Según contaron medios locales, el vínculo se quebró de manera abrupta ante la evidencia de este acercamiento en el destino turístico de Fernando de Noronha.

El conflicto detonó durante la segunda edición de la Copa Noronha de Footvolley, evento al que asistió el exdelantero del Barcelona. Barcelos no formó parte del grupo de invitados y la presencia de Cavalcanti en el lugar cambió la dinámica de la pareja. Testigos presenciales afirmaron que Romario y la amiga de su novia caminaron de la mano ante el público, lo cual alimentó las especulaciones sobre un vínculo sentimental entre ambos.

El viaje a un destino turístico inició los rumores de infidelidad (Foto: Instagram)

La reacción de la estudiante resultó inmediata: eliminó sus interacciones en las redes sociales y dejó de seguir tanto al exfutbolista como a su amiga en Instagram, un gesto que los usuarios interpretaron como la confirmación del fin del noviazgo.

La relación entre Romario y Tiffany, que comenzó a inicios de este año, se caracterizó por una alta visibilidad pública. La pareja compartió viajes, asistió a encuentros sociales y participó en partidos informales de fútbol en Barra da Tijuca, Río de Janeiro. En aquel entonces, Romario utilizó sus perfiles oficiales para elogiar a Barcelos, a quien definió como “hermosa” y “maravillosa” ante sus seguidores.

Incluso, existen registros fotográficos previos donde los tres protagonistas de esta historia, Romario, Barcelos y Cavalcanti, aparecieron juntos, lo que añadió un componente de traición al episodio, dado el estrecho lazo personal que unía a la exnovia con la mujer señalada. Cabe destacar que no es la primera vez que Romario, conocido por sus “locuras” dentro de la cancha, se ve envuelto en un conflicto mediático de alta exposición.

Romario y Tiffany solían mostrarse juntos en las redes sociales (Foto: Instagram)

El historial sentimental del exjugador se caracteriza por constantes cambios en el último tiempo. De acuerdo con la información aportada por el medio Extra, el brasileño mantuvo vínculos públicos con tres mujeres distintas en los últimos cuatro meses, tras la finalización de su relación anterior con Alicya Gomes, de 23 años.

Los primeros registros formales de Romario junto a Tiffany Barcelos aparecieron durante las celebraciones de Carnaval, donde fueron captados por las cámaras de la mano. Sin embargo, poco después, el exdelantero fue visto en un restaurante en compañía de otra mujer, aunque en aquel momento no trascendieron gestos afectivos explícitos.

Hasta el presente, ninguna de las partes involucradas emitió declaraciones oficiales sobre la ruptura. El hermetismo rodea a los protagonistas del conflicto, mientras el entorno de la estudiante destaca que la situación resultó especialmente dolorosa para ella debido al vínculo previo que la unía con Cavalcanti.

La falta de desmentidas y el silencio del entorno cercano consolidan el distanciamiento definitivo entre los implicados tras el polémico viaje a la isla. El caso refleja la constante atención mediática que rodea la vida privada del exfutbolista en Brasil ya que es uno de los jugadores más importantes de la historia del gigante de América del Sur.