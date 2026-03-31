José Chatruc habló de su supuesto romance con Sabrina Rojas

A poco más de una semana de que rompiera el silencio sobre su posible romance con Sabrina Rojas —de quien se la vio muy cerca en medio de una velada bajo la luz de las velas—, José Chatruc volvió a referirse a los rumores que los vinculan y no se calló nada.

José Pepe Chatruc enfrentó los rumores de romance con Sabrina Rojas (Foto: Instagram/@chatrucjose2 @rojassasi)

En un móvil para Puro Show (eltrece), el exfutbolista fue consultado sobre cómo vive estos momentos en los que se convirtió en el centro del ojo mediático. “Tranquilo. Somos amigos y tenemos la mejor. Estamos en un grupo lindo en el que nos juntamos”, expresó al mismo tiempo que bromeó: “No la podemos hacer jugar al pádel, es lo único que está en falta, pero después bien. Tenemos buena onda”.

Al escucharlo, el cronista lanzó: “¿A vos también te sucede como a ella, que dijo que te ve más a vos que a las amigas más íntimas?“. ”No, no sabía eso. Me siento honrado“, le respondió con una sonrisa pícara y continuó: “Yo tengo mucho laburo y tres hijos, pero sí nos hemos estado viendo mucho en estos últimos meses. Y bueno, lo que dijo ella, por ahí nos estamos conociendo un poco más“.

José Chatruc habló de Sabrina Rojas (Foto: Captura TV)

A pesar de la insistencia del cronista, el exfutbolista optó por la cautela, aunque sin ocultar la buena sintonía que lo une a la conductora. “Hoy se están conociendo mucho más, ¿en concepto de qué?“, indagó el periodista, a lo que él respondió con naturalidad: ”Conociéndonos... porque, aparte, yo no la conocía".

La charla subió de tono cuando el movilero lanzó una observación directa: “Creo, en mi opinión, que le gustás un poquito”. Lejos de achicarse, él apeló al humor para referirse a la belleza de Rojas. “La vi con muchos problemas de vista, así que tengo una esperanza. Me da mucha esperanza eso, que no usa anteojos y los necesita”, expresó irónicamente, antes de rematar con una frase que dejó la puerta abierta: “El tiempo pone las cosas en su lugar. Ojalá que sea”.

Si bien no terminó de confirmar un romance formal, dejó en claro que su interés es genuino y que busca algo profundo. “Apunto al amor, pero no en la vida, en general”, sostuvo.

Sobre el presente de Sabrina, destacó que “está súper tranquila” y que atraviesa “un buen momento laboral”. Finalmente, para bajarle un poco de intensidad a las especulaciones, pero sin dejar de lado el misterio, definió el vínculo actual con total honestidad: “Nos estamos divirtiendo. Y como dijo ella, nos conocemos, estamos charlando más de la cuenta, pero tampoco es que pasa algo”.

Cabe destacar que la noticia sobre un posible vínculo entre la conductora y el exdeportista comenzó a circular el miércoles 19 de marzo, luego de que Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, compartiera el momento en el que se los vio juntos. “#Lanoticia: Sabrina Rojas y Pepe Chatruc cenando en Novecento”, escribió.

La foto de la velada de Sabrina Rojas junto a Pepe Chatruc (Foto. Captura Instagram/@gossipeame) Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

“Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas... Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurantes, comidas, son como un grupete”, aseguró más tarde ese mismo día Paula Varela en Intrusos (América TV).