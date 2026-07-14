Escándalo en Senegal: la selección llevó un ginecólogo al Mundial como médico de los jugadores

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, criticó al médico encargado del plantel nacional durante este Mundial. En una rueda de prensa realizada este lunes, Fall aseguró que su formación como ginecólogo generó desconfianza entre los futbolistas e influyó en la eliminación del equipo.

Durante el encuentro con los periodistas, el dirigente explicó que su presencia afectó el clima interno del seleccionado en plena competencia y señaló que los futbolistas “no se sentían lo suficientemente seguros con el apoyo” del doctor en el certamen.

Por este motivo, la entidad contrató asesoramiento médico extra para tranquilizar a los deportistas. “Tuvimos que encontrar expertos convincentes para que se sintieran tranquilos porque la salud está por encima de todo”, añadió Abdoulaye Fall.

El presidente de la federación senegalesa aseguró que su formación no era apta para el rol de médico de plantel ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Asociación Senegalesa de Medicina Deportiva rechazó estas acusaciones el mismo lunes por la noche a través de un escrito en el que catalogó las afirmaciones como “falsas y agraviantes”.

Esa institución argumentó que el médico del seleccionado, Abderahmane Fediore, tiene un diploma en medicina del deporte y biología deportiva otorgado por la Universidad Cheikh Anta Diop.

Además, el organismo contó que el profesional coordinó el área de fisioterapia en el Hospital Fann y trabaja con el plantel nacional desde 2017, período en el que participó en tres mundiales y cinco ediciones de la Copa Africana de Naciones.

Esta polémica se suma a una profunda reestructuración deportiva tras el humilde desempeño del equipo en el torneo. La federación despidió el fin de semana al director técnico, Pape Thiaw, de 45 años, y a todos sus colaboradores.

Senegal despidió recientemente al director técnico Pape Thiaw Yuki Iwamura - AP

Los directivos argumentaron que la eliminación en los octavos de final obliga a realizar modificaciones en beneficio del fútbol del país, así como la que llevaron a cabo respecto al DT.

Ambición y decepción

El equipo llegó a la Copa del Mundo con grandes expectativas tras vencer a Marruecos en la Copa Africana de Naciones, un título que la Confederación Africana de Fútbol anuló más tarde y apelan actualmente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Suiza.

Pero la campaña mundialista terminó de manera veloz: el plantel sufrió derrotas ante Francia y Noruega en la fase de grupos. Más tarde, quedó eliminado en el estadio Lumen Field de Seattle.

El seleccionado africano ganaba dos a cero con un gol de Ismaïla Saar a 35 minutos del final reglamentario, pero el equipo belga igualó el marcador con una ráfaga de goles entre los 41 y 44 minutos del segundo tiempo.

La definición se estiró hasta los 131 minutos de juego, cuando el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró un penal por indicación del VAR ante una infracción de Lamine Camara contra Youri Tielemans, en una acción que decretó el fin de la competencia para los senegaleses.