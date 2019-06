La sentada del plantel de San Jorge

MAR DEL PLATA - Disconformes con los fallos del árbitro Adrián Franklin, que expulsó a dos de sus jugadores en el primer tiempo, el equipo de San Jorge de Tucumán primero se sentó en la cancha, luego se negó a jugar la segunda mitad del partido y se retiró de la cancha a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando perdía 1 a 0 ante Alvarado, que ante esta situación festejó el ascenso a la B Nacional.

En el último minuto del período inicial había llegado el gol de Emiliano López, cuando la visita ya jugaba con diez por la temprana tarjeta roja al central David Valdez. En esa primera parte, el referí no sólo echó a dos jugadores de la visita, sino que amonestó a otros seis.

Mientras los locales festejaban la apertura del marcador, con más de 20.000 seguidores en el Estadio Mundialista, el juez Adrián Franklin, de Santa Fe, expulsó por protestas a Maximiliano Guardia. Los jugadores de San Jorge reclamaron de manera airada, al entender que López estaba en posición adelantada, pero el delantero de Alvarado estaba habilitado.

La reacción del plantel tucumano, tras el entretiempo y muchas discusiones en la zona de vestuarios, fue volver al campo de juego y jugar algunos minutos antes de sentarse sobre el césped.

Así permanecieron más de cinco minutos hasta que se pusieron de pie, saludaron a los rivales y se retiraron. Los jugadores que dirige Mauricio Giganti esperaron que se retiraran todos los integrantes del plantel de San Jorge y recién entonces comenzaron a festejar.

"Se cagan en el trabajo nuestro. Laburamos todo un año para que nos hagan esto. Es increíble esto. No puede hacer esto, es un robo. Esta decisión es por bronca, porque no nos pueden robar de esta manera. No queremos salir a jugar, no podemos salir a jugar con este tipo, que no puede seguir dirigiendo. Es algo que decidimos en el vestuario", expresó el expulsado Guardia.

En la misma línea, el capitán Ricardo Tapia explicó: "Hemos tomado esta decisión porque fue un afano lo que nos hizo en el primer tiempo. Somos padres de familia, y no nos merecemos esto. Esperábamos un pésimo arbitraje, pero algo así no. A nosotros nos robaron en la cara. Esta decisión la tomamos entre todos".

