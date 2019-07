Pastore y Nasser al-Khelaifi, el presidente de PSG, en 2011 Fuente: Archivo

El qatarí Nasser Al-Khelaifi, presidente de Paris Saint-Germain, fue acusado de pedirle una comisión al agente del futbolista cordobés Javier Pastore, que podrían haber violado los reglamentos de transferencia, y de haberle dado información falsa a un juez francés, según documentos filtrados que publican hoy, luego de una investigación en conjunto, el diario inglés The Guardian y el sitio web francés Mediapart.

Según ese documento al que accedieron esos medios, el presidente del PSG solicita, siguiendo instrucciones del actual emir de Qatar, que se pague una comisión irregular de 2.000.000 de euros. La sociedad de los hermanos Al-Khelaïfi también reclamó "gastos" difíciles de justificar en la transferencia.

Todo indica que Al-Khelaifi firmó una carta al jefe de personal del futuro emir de Qatar solicitando un pago de 2.000.000 de euros al agente de Pastore, cuando el volante fue transferido del club italiano Palermo a PSG en un acuerdo por un valor de ? 40 millones de bonos en 2011. Otros US$ 200.000 en "gastos" también fueron solicitados para una compañía privada de Qatar, Oryx QSI, dirigida por su hermano.

El problema que surge es que de acuerdo con el artículo 7 de las regulaciones de la FIFA para los intermediarios, "cualquier pago por los servicios de un intermediario se hará exclusivamente por el cliente del intermediario al intermediario". Es decir que está prohibido que el presidente de un club le pague personalmente a un agente.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) le confirmó a The Guardian y a Mediapart que tal pago violaría sus regulaciones. La Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) dijo que también violaría el punto 222-17 del Código de Deportes, que estipula que solo los jugadores y clubes pueden pagar a un agente. "Por lo tanto, un presidente de club no puede, personalmente, cumplir directamente el pago de la comisión a un agente", agregó en un comunicado.

La carta confidencial, escrita en árabe, también sugiere que Khelaifi entregó información inexacta a Renaud Van Ruymbeke, un juez francés que es un magistrado de investigación, cuando le dijo que no tenía autoridad para firmar. Le dijo al juez: "No tenía la firma, no pude pedir ningún gasto" para Oryx QSI en 2011. Sin embargo, la carta se escribió en el papel de Oryx QSI y fue firmada por Nasser.

La carta se incluye como un .pdf enviado por correo electrónico en un gran tramo de documentos vistos por The Guardian y Mediapart. La información en la carta se complementó con documentos de Football Leaks, obtenidos por la revista semanal alemana Der Spiegel. Todo parece describir una operación ordenada por el actual emir de Qatar, que apunta a pagar, a través de Khelaifi y la compañía Oryx QSI, una comisión no revelada a un agente.

La carta, aparentemente de Khelaifi, está dirigida a "Su Excelencia Sheikh Khalid bin Khalifa Al Thani, Jefe de Estado Mayor de Su Alteza el Príncipe Heredero", e incluye la línea de asunto: "Comisión del agente a cargo del jugador Javier Pastore y Gastos de la empresa Oryx QSI. "

En la carta, Khelaifi escribe que está "basada en instrucciones verbales dadas por Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, heredero del trono, que Dios lo proteja y lo conserve, en relación con el pago de la comisión debida al agente a cargo del jugador Javier Pastore, que asciende a 2 millones de euros (2.000.000) a cambio de su transferencia del club italiano de Palermo a Paris Saint Germain, además de los gastos de Oryx QSI, asciende a US$ 200,000 (doscientos mil dólares estadounidenses) ".

También se dan detalles sobre dónde realizar los pagos, antes de que Khelaifi agregue: "Le agradecemos su ayuda y cooperación con nosotros. Por favor, acepte, Excelencia, la expresión de mi respeto." Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sucedió a su padre como emir de Qatar en 2013.

Cuando The Guardian se puso en contacto con preguntas detalladas, los abogados de Khelaifi respondieron inicialmente diciendo que los estados que lideraban el bloqueo de Qatar, que incluyen a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y sus aliados, habían distribuido "una gran cantidad de información engañosa y documentación falsificada que supuestamente se refería a Estado de Qatar y las actividades de varios de sus ciudadanos. Y agregaron: "En estas circunstancias ... nuestro cliente no puede admitir la autenticidad del material que ha descrito pero se negó a proporcionar ... o las diversas conclusiones que busca sacar de esto".

The Guardian y Mediapart ofrecieron información precisa que le permite a Khelaifi encontrar el correo electrónico con respecto a Pastore en su buzón, así como una traducción al inglés de la letra escrita en el archivo adjunto. Desde entonces no recibieron ninguna respuesta de sus abogados.

Khelaifi recibió un cargo preliminar de "corrupción activa" como parte de una investigación sobre el proceso de licitación para los Campeonatos Mundiales de Atletismo de 2017 y 2019. Durante la licitación, Oryx realizó un pago de US$ 3.5 millones al ejecutivo de marketing Papa Massata Diack, que las autoridades francesas sospecharon que era un soborno.

El agente de Pastore, Marcelo Simonian, dijo que "no conocía" a la compañía Oryx QSI y que no negoció la transferencia de Pastore con Khelaifi. "Con Nasser, hablamos, nos damos la mano", agregó. "Pero la negociación se realizó por teléfono con Leonardo [el director deportivo de PSG]"

Simonian poseía el 50% de los derechos económicos del jugador bajo la propiedad de un tercero y, por lo tanto, tenía derecho a la mitad de la tarifa de transferencia de 40 millones de euros, excluyendo los bonos, aunque todavía está en disputa con Palermo por el pago.

El argentino también representaba a Palermo en el acuerdo, aunque, según las normas francesas e internacionales que prohíben que un agente represente a varias partes en la misma operación, PSG no le permitió recibir el pago de la transferencia.

Sin embargo, los documentos confidenciales de Football Leaks parecen mostrar que el 15 de septiembre de 2011, un mes después de la transferencia, un colega de Simonian se contactó con el abogado francés Emmanuel Moulin sobre el acuerdo de Pastore, y le pidió que se pusiera en contacto con PSG para reclamar una cantidad. que el club le debía a Simonian. Los documentos de Football Leaks también sugieren que Simonian fue informado de esta solicitud.

Según esos documentos, un empleado del equipo de abogados de Moulin se comunicó con Simonian y su conocido al día siguiente para informarles que Moulin había estado en contacto con PSG y que el club había confirmado que el pago se había realizado. No había ninguna indicación de la suma involucrada. Presentado con esta información, Simonian negó cualquier delito. "Tal vez leíste mal o está mal traducido", respondió. Dijo que no "recordaba" tal intercambio, y agregó que "nunca le pidió a PSG que le pagara" con respecto a la transferencia de Pastore.

"Ni yo ni Emmanuel Moulin hemos recibido ninguna comisión sobre la transferencia de Pastore. Cero ", agregó. "No podía recibir una comisión porque era copropietario del jugador".

Moulin se negó a comentar sobre la solicitud de pago a PSG. Sin embargo, rechazó "con el mayor vigor" que hubiera habido problemas de cumplimiento o faltas en el cumplimiento de la transferencia de Pastore o en la forma en que se informó a las autoridades francesas de fútbol.