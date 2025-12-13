Anfield firma la paz con Salah, en el liberador triunfo de Liverpool contra Brighton

Una semana después del decepcionante empate 3-3 en Leeds (el gigante estuvo 2-0 y 3-2) y de las posteriores declaraciones incendiarias de Mohamed Salah, el Liverpool venció este sábado por 2 a 0 al Brighton, con el egipcio como protagonista, durante la 16ª jornada de Premier League, en la que el Chelsea reaccionó contra Everton.

El atacante egipcio, que tras ser suplente en tres tres partidos consecutivos criticó al club el pasado sábado, había sido apartado entre semana en la visita al Inter de Milán (triunfo por 1 a 0), volvió a la convocatoria, al césped... y a ser decisivo.

Primero, estuvo un rato en el banco de suplentes Martin Rickett - PA Wire

Suya fue la asistencia, desde un saque de esquina, para que Hugo Ekitike firmase su doblete a la hora de partido, exactamente a los 60 minutos.

Antes, el francés había abierto el marcador a los 45 segundos, asistido por el inglés Joe Gómez, que tuvo que retirarse por una lesión, a los 26 minutos, propiciando así la entrada de Salah al campo. Toda una curiosidad: Gómez es defensor, Salah es atacante y el desarrollo no pedía esa respuesta. Sin embargo, allí pareció encaminarse el acuerdo tácito entre el siempre sereno Arne Slot y el fogoso atacante, el último gran ídolo del vigente campeón inglés.

Su asistencia a Ekitike supuso su participación número 277 de gol con el Liverpool en Premier League (188 goles y 89 asistencias), un nuevo récord para un solo jugador y con un único equipo.

Más tarde, jugó con la determinación de siempre Jon Super - AP

“Mohamed es un gran, gran profesional”, declaró Ekitike a BBC. “Lo miro como un ejemplo. Se puede ver lo mucho que está involucrado en goles y asistencias”. Y siguió con las flores. “Es una leyenda aquí. Compartir el campo con él es una bendición. Es el tipo de jugador que hace que nos guste el fútbol”, advirtió el delantero francés, que suma ya 7 goles en el campeonato.

Salah estuvo cerca incluso de volver a gritar, en una serie de desatinos ofensivos con el ingresado Federico Chiesa, siempre lejos de su mejor versión.

Así fue el último partido del egipcio con su club al menos hasta mediados de enero, ya que Salah pondrá rumbo esta semana a la Copa África de Naciones con la selección de Egipto.

Más allá de la vuelta al césped del atacante, el resultado también fue positivo para los Reds, luego de dos empates consecutivos. Con 26 puntos, Liverpool ocupa provisionalmente la 6ª posición, a 2 unidades del Top 4 que cierra el Chelsea.

La gente sigue respaldando a Salah Martin Rickett - PA Wire

Luego del partido, Arne Slot se refirió a la situación con el egipcio. Las primeras tres preguntas apuntaron en esa dirección.

El mensaje de Slot

Sobre el regreso de Salah. “Creo que la razón por la que no estuvo en Milán fue su entrevista y la pregunta siempre es —y todos tienen una opinión diferente al respecto— si debería estar una, dos, tres veces, cuatro veces, cuatro meses, 12 años fuera... cada entrenador toma una decisión diferente al respecto. No participó en el partido en Milán, hablé con él ayer y, por lo general, nunca digo nada sobre lo que hablamos. No voy a hacer una excepción ahora, pero creo que las acciones hablan más que lo que se ha dicho. Volvió a estar en el equipo y cuando tuve que hacer mi primer cambio, lo contacté y actuó como creo que a todos los aficionados, incluido yo, les gustaría que actuara".

La ovación al ídolo. “Creo que no fue el único jugador que caminó por el campo dando las gracias a la afición, porque la afición se merecía un agradecimiento de nuestra parte. Creo que nuestros jugadores se han esforzado mucho hoy para mantener el arco en cero y, por primera vez en semanas, o quizás debería decir meses, también hemos tenido un poco de suerte. Mo va a ir a Africa ahora, espero que le vaya muy bien y, mientras tanto, tenemos que jugar aquí sin él, ya que no hay muchos jugadores disponibles en este momento".

The numbers behind Salah's record-breaking goal involvements 📈 pic.twitter.com/mbIFhSGoki — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2025

¿El conflicto se acabó? "Sí. Creo que es jugador del Liverpool y en el momento en que está allí me gusta usarlo cuando lo necesitamos. Hoy no ha sido titular como lo ha hecho varias veces antes, pero en la temporada y media que le precedió, creo que en todos los partidos. Para mí no hay ningún problema que resolver. Para mí, ahora es igual que cualquier otro jugador. Hablas con tus jugadores si estás contento o descontento con las cosas".

Triunfo necesario de Chelsea

Mientras tanto, los Blues, que jugaron en Stamford Bridge con Everton, dejaron el partido sentenciado en la primera mitad, con gritos de Cole Palmer y del francés Malo Gusto.

El gol de Palmer fue el primero anotado en el feudo de los Blues en casi cuatro meses, tras una sequía inusual para el inglés, que se vio frenado por lesiones.

“Lo hemos dicho muchas veces, con Cole (Palmer) somos un mejor equipo”, declaró el entrenador Enzo Maresca a la BBC. “Lamentablemente ha estado fuera varios partidos, pero ahora está de vuelta y por supuesto nos ayudará”, añadió el técnico.

Así, Chelsea puso fin a una racha de cuatro partidos entre todas las competiciones sin victoria (2 empates y 2 derrotas) y se sitúa a cinco puntos del líder Arsenal, que cierra los partidos de este sábado contra el colista Wolverhampton.