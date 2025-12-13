Argentino de Quilmes confirmó a Alexis Zárate como jugador y menos de 48 horas después desistió de su contratación

El pase de Alexis Zárate a Argentino de Quilmes, anunciado días atrás y envuelto en polémica por los antecedentes judiciales del futbolista, finalmente quedó sin efecto. El club había confirmado el jueves la incorporación del defensor, quien cumplió una condena de cinco años de prisión por abuso sexual, pero este sábado la comisión directiva difundió un comunicado en el que dio marcha atrás con la decisión.

Sin ofrecer mayores precisiones, desde la institución de la barranca quilmeña informaron que ya no formará parte del plantel.

El exdefensor de Independiente fue preso en 2020, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la sentencia que lo condenó a seis años y medio de prisión por abusar sexualmente de Giuliana Peralta, la novia de su entonces compañero de equipo Martín Benítez.

El hecho ocurrió el 16 de marzo de 2014 en un departamento de la zona de Wilde donde Zárate vivía junto a otro joven. Peralta y Benítez lo habían visitado esa noche luego de salir a bailar a un boliche en Quilmes. Fue entonces que la joven denunció que el futbolista la abusó mientras dormía.

El defensor firmó su contrato el pasado jueves Argentino de Quilmes

El histórico club del ascenso confirmó el regreso de Zárate al fútbol profesional y su llegada a la Primera B Metropolitana esta semana a través de una publicación en sus redes sociales. “¡Bienvenido Alexis! Alexis Zárate es nuevo jugador del Mate, el defensor ex Independiente disputará la próxima temporada en el Primer Club Criollo”, señalaron. Más tarde eliminaron el posteo. Su anuncio fue a la par de varias renovaciones de contratos en la institución: Valentino Di Marco, Leandro Chaco Guzmán, Matías Rodríguez, Franco Centurión y Marcelo Vega.

Zárate supo ser un juvenil con futuro de selección, entrenado en las categorías formativas de Independiente. A los 19 años llegó a Primera división. Dos años después, tras conocerse la denuncia, se fue a préstamo a Temperley. Entre la denuncia y su posterior detención, jugó en un club marplatense, Independiente de Avellaneda y el FK Liepaja, en Letonia. Sin embargo, tuvo que volver a la Argentina aproximadamente un año después, por la confirmación de su condena.

Tras cumplir la sentencia, fue anunciado por Argentino de Quilmes, pero la reacción no fue del todo positiva. Comentarios se esbozaban en las cuentas oficiales del club y también en las de las cuentas manejadas por hinchas donde se manifestaban contra su fichaje.

Menos de 48 horas después, el club desistió. “Queremos informarles que el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zárate. Desde la dirigencia, Secretaría Técnica y Cuerpo Técnico, continuamos trabajando para formar el mejor plantel para encarar el torneo 2026″, señalaron en un comunicado publicado en sus redes sociales. Por el momento el Mate no explicó los motivos por los cuales tomó tan repentina decisión.

La condena

Zárate fue condenado a seis años y seis meses en 2017 por el Tribunal Oral N°1 de Lomas de Zamora. Aun así, la defensa de Zárate presentó un recurso extraordinario que, tras tres años de demora, fue desestimado por la Corte Suprema.

Zárate estuvo detenido en el penal de Saavedra, cerca de Bahía Blanca. Al cumplir dos tercios de su condena en noviembre del año pasado, el futbolista pidió la libertad condicional.

La Cámara de Casación se la concedió en julio de este año, algo inusual en casos de abuso sexual y que se le otorgó por su buena conducta en el Servicio Penitenciario. Sin embargo, deberá realizar un taller de masculinidades en el municipio de Lomas de Zamora y no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima, ya que pesa sobre él una restricción perimetral. Esto continuará hasta que se cumpla su condena en 2027.

En diálogo con El Show de Temperley, contó que mientras estaba en prisión estudió la carrera de Abogacía, la cual está pronto a finalizar. Actualmente trabaja en la fábrica de pastas de la familia de su pareja, donde recibe proveedores y atiende la caja. La conoció en la Iglesia Evangélica Catedral de la Fe antes de ir preso y su relación continuó mientras cumplía su condena.

“Hoy trabajo en la fábrica de pastas de mi suegro y me entreno con la ilusión de volver a jugar y de reinsertarme en mi profesión”, expresó.