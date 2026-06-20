España vs. Arabia Saudita: el enigma Yamal, jugadores “picados” por las críticas y el temor a un “Vozinha saudí”

España se sabe en deuda. Si el empate del estreno había significado una hazaña para Cabo Verde, la Roja lo vivió como un fracaso. “Desastre” fue uno de los términos que se repitió en la prensa ibérica para describir aquella inesperada igualdad con los Tiburones Azules, lo que motivó la molestia de algunos de los integrantes del plantel campeón de Europa.

“Sabéis que yo no me entero de nada, aunque me entero. Pero los futbolistas sí leen todo. Y están muy picados”, reveló Luis de la Fuente, el entrenador que cumplirá 55 años justo este domingo, cuando el calendario marca el cruce de su equipo con Arabia Saudita (a partir de las 13, hora argentina), por la segunda fecha del grupo H del Mundial.

Más allá del clima fatalista que envolvió a la prensa deportiva española y a parte de los hinchas, quienes en las redes sociales manifestaron su disconformidad por la floja producción del equipo ante Cabo Verde, De la Fuente consideró que “no hay una sensación de agobio” de cara al duelo con los saudíes: “No tenemos urgencia. El equipo está irritado y, a veces, la crítica motiva mucho más”.

Lamine Yamal sonríe: su selección lo necesita FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“España murió de mil pases”, había resumido Jorge Valdano, en 2022, luego de la eliminación del equipo que por entonces dirigía Luis Enrique ante Marruecos, cuando la posesión casi absoluta no reflejó riesgos en el área de los africanos. Ante Cabo Verde, casi cuatro años después, la Roja conectó 734 de los 801 pases que intentó y, pese a hacer figura al arquero Vozinha, también fue demasiado lenta por momentos. “Hay que darle más velocidad al balón para cansar al rival”, había analizado el zaguero Pau Cubarsí.

Desequilibrio y talento tiene Lamine Yamal, la mayor figura del plantel. Sin embargo, producto de una lesión muscular en la previa al Mundial, el crack de Barcelona no pudo ser titular y jugó 20 minutos ante Cabo Verde. Más allá de intentar darle más verticalidad al equipo, Lamine tampoco logró torcer el rumbo. Después del encuentro, se sinceró respecto a su condición física: “Creo que es muy pronto para jugar un partido entero”.

“Tengo un proceso de adaptación y no es el momento de jugar los 90 minutos”, había dicho Yamal, pero De la Fuente planteó un interrogante respecto a si Lamine sumará más minutos que en el debut: “Lo mejor para España es lo que decidamos antes del partido, luego habrá muchos análisis en función de cómo haya transcurrido el partido”.

Resonante portada de Diario As por el empate sin goles entre España y Cabo Verde

“Es un lujo verle a Lamine competir, su espíritu y su finura. La buena noticia es que todos estén disponibles. Está en un momento muy bueno. Lo de los minutos dependerá del partido”, indicó el entrenador, consultado sobre si Yamal sumaría más minutos respecto al juego inicial. Y concluyó al respecto: “La decisión que tomemos demuestra que priorizamos la salud del futbolista”.

Arabia Saudita, que en 2022 venció 2-1 a Argentina en el debut, fue un duro escollo para Uruguay en la primera jornada de este Mundial, en un duelo que terminó 1-1 en Miami. Mohammed Al-Owais, arquero de los asiáticos, fue figura tanto ante el conjunto de Lionel Scaloni como el de Marcelo Bielsa.

Al-Owais, como en Qatar 2022, figura en el arco de Arabia Saudita (AP Photo/Julio Cortez) Julio Cortez - AP

El guardameta terminó con problemas físicos ante Uruguay, frente al que protagonizó atajadas decisivas para sostener la igualdad. Pese a que no había trabajado con normalidad en la práctica siguiente a la paridad con la Celeste, Al-Owais jugará ante España y algunos medios ya lo catalogan como quien intentará convertirse en “el Vozinha saudí”.

“Arabia Saudita está en un proceso de mejora porque su liga ha mejorado muchísimo. Son mucho mejores en lo técnico, lo físico y lo competitivo. Ya demostró hace cuatro años que son capaces de ganar, como ante Argentina. Tenemos que estar en nuestra mejor versión para que no haya problemas”, advirtió De la Fuente sobre el adversario de turno, en una zona de la que saldrá el rival de la selección que tiene a Lionel Messi como emblema.

España buscará saltar las dificultades. Cucurella, en acción ante Cabo Verde (AP Foto/Jacob Kupferman) Jacob Kupferman - FR171784 AP

El Mundial, tan atractivo como peligroso si hay una merma de rendimientos en pocos días, tiene activas las alertas en España. En ese sentido, su entrenador fue claro: “Si tienes un día malo, tienes que intentar que no se note mucho. El día regular ya lo hemos tenido ante Cabo Verde, ahora tenemos que estar a mejor nivel, porque en un día te puede ganar cualquiera”.

De la Fuente, que desea pasar un feliz cumpleaños y contó que le gustaría recibir “un jersey nuevo”, destacó que pretende “una victoria” para tener motivos completos de celebración. Sabe que España llegó al Mundial con el traje de candidato al título y que Arabia Saudita, que se calza el overol sin inconvenientes, intentará arruinarle la fiesta.