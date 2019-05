"Nos duele porque nosotros hacíamos otras cuentas, lo lamento mucho porque los muchachos hicieron un esfuerzo tremendo", dijo Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019 • 09:33

Dorados, de Sinaloa, dirigido por Diego Maradona, empató anoche 1 a 1 como local ante Atlético San Luis, de Potosí, en la final de ida del Torneo Clausura de la segunda división de México y complicó sus chances en el camino hacia la primera división de fútbol de ese país.

El ex defensor argentino de Independiente de Avellaneda, Cristian Báez, puso en ventaja a los de Maradona a los 10 minutos del primer tiempo mediante un polémico penal, pero a los 27 del segundo igualó Juan David Castro para el campeón del pasado Torneo Apertura, que de volver a repetir en este Clausura será el que ascienda de categoría.

Es que justamente Dorados vuelve a enfrentarse en esta definición al mismo rival con el que perdió la final de ese Torneo Apertura 2018, pero esta vez con la necesidad de triunfar en la serie para soñar con dejar la segunda categoría del fútbol mexicano.

La serie, que se inició anoche en el estadio Banorte, se define sin ventaja deportiva. Por eso, en caso de igualdad en el resultado luego de los 180 minutos, se disputará tiempo suplementario. Y si persistiera la paridad, habrá penales en la cancha de San Luis, sede del encuentro decisivo el próximo domingo, a las 22 de Argentina (20 hora local).

En el caso que los dirigidos por Alfonso Sosa triunfen en la serie, asegurarán el ascenso a la Primera División de México. Los de Maradona tienen la obligación de ganar el enfrentamiento para llegar al duelo denominado Campeón de Campeones, encuentro que disputan los ganadores de ambos certámenes y que brinda el pasaje directo a la máxima categoría del fútbol azteca. Esa definición se realiza a un solo enfrentamiento.

Dorados llegó a esta final del Clausura después de haber terminado en la quinta posición del torneo. Clasificado para los playoffs por el ascenso, en la primera fase superó a los Cimarrones (cuartos de final) por un global de 3-0, y en las semifinales venció a Zacatecas (segundo mejor equipo) por 5-1.

Un paso en falso de Dorados en la primera final del ascenso mexicano Crédito: Dorados

Por su parte, San Luis, patrocinado por el Atlético Madrid, que tiene el 51 por ciento de las acciones de la institución, fue el mejor de la etapa regular. En la postemporada, le ganó al Celaya (octavo) y a Venados (sexto) para volver a instalarse en la final del campeonato.

La preocupación de Maradona

"Estamos groggy, ésa es la realidad, pero no es nocaut", dijo Maradona en la conferencia de prensa posterior al partido. "Nos duele porque nosotros hacíamos otras cuentas, lo lamento mucho porque los muchachos hicieron un esfuerzo tremendo", añadió la leyenda del fútbol.

Sobre el penal señalado a favor de sus Dorados, el DT señaló que no lo vio porque estaba "muy lejos" y fue contundente con su concepto sobre el árbitro Juan Esquivel. "Hay árbitros buenos y hay árbitros malos, ¡y éste es malo!. Estaba más pendiente del auricular que le decían seguramente que no había sido penal. No nos cobró una a favor", exclamó.

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo en el estadio Alfonso Lastras. "El domingo me gustaría ver lo mismo que vi hoy. Vamos a ir con la frente bien alta a San Luis, porque no se murió nadie. Por ahora hay que recuperar a los jugadores lastimados y hablar mucho del partido", puntualizó Maradona.

.