Scaloni se sacó los guantes y los nervios cuando bajó del escenario, pero mantiene su idea fija: evitar a España

WASHINGTON (Enviado especial).- “Hi”, soltó por duplicado, con vos tímida, Lionel Scaloni, al pisar el escenario del Kennedy Center tras ser presentado por la modelo Heidi Klum. Con guantes blancos (“son los que había”, sonreiría después), el entrenador argentino acomodó con cuidado la Copa del Mundo y luego no pudo esconder los nervios durante los poco más de 30 segundos en los que recordó sobre el escenario la consagración en Qatar en 2022. Muy distinto a la distensión que mostró después con la prensa, luego de consumado el sorteo que definió los tres rivales de la Argentina para el Mundial.

Las selecciones de Argelia, Jordania y Austria ya aparecen en el horizonte futbolero argentino, en el grupo J que encabezará la selección nacional. “Es lo que tocó”, expresó Scaloni, que en sus primeras evaluaciones del sorteo puso el foco en las dudas que quedan por despejar sobre las sedes y horarios definitivos a develar este sábado.

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, con la Copa del Mundo, en Washington. Stephanie Scarbrough� - AP POOL�

Consultado en la zona mixta por el enviado especial de LA NACION sobre esa carta de 24 horas que se guardó la FIFA para “ajustar” detalles del fixture, Scaloni no perdió el humor: se permitió una broma con los enviados de LA NACION, al detectarlos en medio de los empujones entre colegas para llegar a estar lo más cerca posible de su voz.

“Pensábamos que al final íbamos a jugar en un lado, como se decía, y nos dimos cuenta de que no. El sorteo es lo que toca, estamos bien. Mañana sabremos el tema del horario, que es una cosa que tenemos en cuenta porque son lugares en los que hace mucho calor”, señaló Scaloni sobre las posibles sedes, San Francisco, Kansas City y Dallas.

“En principio es eso, no los tengo en un 100%, pero por lo que sé son esos tres”, agregó Scaloni en su ida y vuelta con la prensa. Junto con Didier Deschamps, DT de Francia, y Carlo Ancelotti, de Brasil, el técnico del vigente campeón del mundo fue el más requerido en la zona mixta por los periodistas, no solo de la Argentina.

Scaloni reparó en las altas temperaturas que se registran en Kansas City (en el estado de Misuri, en el centro del país) y se mostró confiado en que la selección pueda jugar en un horario favorable. “El problema es que allí es ‘very hot’: mucho calor”, ironizó el DT. “Porque ya sabemos que en el fútbol cambia bastante jugar con calor”, indicó luego.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, en la zona mixta. Emilee Chinn - FIFA - FIFA

“Es lo que tocó -respondió, consultado sobre si hubiera preferido otras sedes-. No va por el lado de la conformidad, va por el lado de que todos los equipos tienen que viajar y es un país tan grande... son tres países grandes”, dijo, en referencia a los coanfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Scaloni también analizó a los rivales del grupo. En el caso de Austria, lo definió como “un buen equipo” que, resaltó, “hizo una gran eliminatoria” europea. En cuanto a Argelia, advirtió que será un rival “complicado”, que tiene “jugadores de jerarquía”.

“Es una buena selección, que tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países”, amplió el DT, que señaló que conoce bien su funcionamiento por su relación con el entrenador Vladimir Petković.

“Lo tuve de técnico en Lazio y es un gran tipo. Sé cómo juega y cuál es su propuesta futbolística”, afirmó. “Fue un gran entrenador para mí, me agarró en la etapa final, donde absorbía mucho y hablaba con él del sistema de juego”, recordó Scaloni sobre sus días como futbolista en el equipo italiano, en 2013.

El entrenador argentino también se permitió -con humor- un pase de facturas a Petković. “No me hacía jugar, ahora lo voy a agarrar. No jugaba nunca, de verdad, siempre suplente. Lo que pasa es que me tenía ahí al lado para dar instrucciones. Hablábamos mucho de fútbol”, recordó.

Respecto a Jordania, debutante en un Mundial, Scaloni advirtió: “No damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será”. Dijo, también, que es el rival que menos conoce de los tres, por lo que, anticipó, comenzará “a tomar nota”.

“Es un grupo difícil, un cruce difícil si es así -la Argentina se cruzará con un clasificado del grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde-. Pero primero hay que pasar, después ya se verá”, dijo el entrenador argentino.

“Estamos bien, lo importante es llegar bien y no hablo como equipo, que sabemos cómo queremos jugar. Individualmente, los chicos jugarán un montón de partidos y lo importante es que jueguen bien. No hay ningún jugador en el mundo que esté al 100%, pero lo más cercano es que estén frescos, que no vengan con problemas”, concluyó.

En el sorteo -en la previa y el post- también sobrevoló la posible renovación de Scaloni al frente de la selección una vez que concluya el Mundial 2026. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, fue el que tiró la primera piedra, al asegurar en la alfombra roja del Kennedy Center que su idea es renovarle el contrato “hasta 2030″.

Claudio Tapia, Lionel Scaloni y Walter Samuel, en el Kennedy Center. Jacquelyn Martin - AP

“Habrá renovación seguramente. Estamos hablando con su representante y la idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de todas las categoría de la Argentina hasta 2030″, dijo Tapia, que estuvo sentado junto a Scaloni durante el sorteo.

Sin embargo, al ser consultado por LA NACION sobre esa posibilidad especifica, Scaloni tiró la pelota afuera. “¿Te importa que eso se resuelva en este momento?“, le preguntó el enviado este diario. ”No, es que no sé nada, no sé nada", respondió Scaloni.

“¿Se le ocurrió a él?“, repreguntó LA NACION, en referencia a Tapia. “No, no sé nada, no sé nada”, insistió.

El entrenador se mostró cauto al referirse a la Finalissima entre la Argentina y España, que está prevista para la fecha FIFA de fin de marzo próximo. “Estamos a la espera”, dijo Scaloni, en otra muestra de las dudas que hay sobre ese partido.

Además, contó que habló con Luis de la Fuente, el DT de España, y reveló que tampoco recibió confirmaciones. “Hablé con Luis, que además de colega es amigo. Me dio el curso de entrenador [en Madrid] y tampoco tiene novedades”, señaló.

Consultado este viernes por LA NACION en Washington, De la Fuente dijo que “una cosa es marzo” -por la Finalissima- y “otra lo que podría pasar tres meses después, que no sabemos”, en referencia a un hipotético cruce en el Mundial que empieza el 11 de junio.

El entrenador de España, Luis de la Fuente, en Washington. ROBERTO SCHMIDT - AFP

“Yo solo puedo hablar, como responsable de mi opinión, que a mí sí me gustaría jugar ese partido. A mí me encantaría jugar esa Finalissima contra Argentina“, reforzó. ”El significado que tiene, por muchos motivos... jugar contra el campeón del mundo, campeón de América. Y porque además tengo una gran admiración y una gran amistad, como saben, con Leo [Scaloni]. Y eso me hace muy feliz. Pero de ahí a que luego se juegue, lo que pase después en verano, eso es otra cosa", agregó.