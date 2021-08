“Están todos durmiendo acá”: Lionel Messi sorprendió a Coscu con un audio en pleno vivo y estallaron las redes

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, es el streamer más popular del país con más de siete millones de suscriptores que siguen sus transmisiones en vivo. Además, sus producciones desde sus canales en YouTube y Twitch llegan a varios lugares del mundo. Tal es su fama que, en los últimos días, fue noticia por haber sido uno de los invitados a la cena de despedida que organizó Lionel Messi en su casa de Barcelona y por haber generado un vínculo estrecho con el astro argentino.

En la noche del miércoles, Coscu se llevó una enorme sorpresa cuando, en una transmisión en vivo, se dio cuenta de que uno de sus tantos espectadores era el capitán de la selección argentina. “¡No! Está mirando Messi, no lo puedo creer. No, no, no lo puedo creer. Gracias Leo por estar mirando. Voy a hacerme el boludo, como que es algo normal”, dijo el influencer.

Luego, hubo una gratificación extra que lo conmocionó y se viralizó en cuestión de minutos: recibió un audio de La Pulga. “No levanto la voz porque ya están todos durmiendo acá. Estoy en el hotel, mañana arranco a entrenar y antes de dormir te estaba viendo un ratito. Un saludo muy grande para todos ahí”, manifestó la flamante incorporación del París Saint-Germain.

Messi entró el vivo de Coscu y le mandó un audio

Mientras el crack rosarino vive sus primeros días en París como nuevo jugador del PSG, su hospedó junto a su familia en un lujoso hotel de forma temporal. Y en un momento de distensión, justo antes de acostarse, se sumó a la transmisión de Coscu y lo sorprendió con un mensaje que revolucionó las redes sociales y se convirtió en tendencia.

Algunos usuarios publicaron memes para contar de manera divertida cómo se imaginaban al jugador argentino viendo la transmisión de Twitch, a la que se sumaron más de 120.000 personas, mientras mandaba el audio al streamer a pesar de la diferencia horaria entre Argentina y Francia.

Otros internautas elogiaron el gesto del astro y bromearon con la incómoda situación que tuvo que vivir el jugador para mandar el audio sin despertar a su mujer, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Las redes sociales estallaron al ver la interacción entre Lionel Messi y el streamer Coscu Twitter

De esta manera, Messi demostró el excelente vínculo que lo une tanto con el streamer español Ibai Llanos como con Coscu. Y como informó en su audio, llevará a cabo su primer entrenamiento con el conjunto parisino este jueves y estará a disposición del entrenador Mauricio Pochettino para debutar en el Estadio Parque de los Príncipes, su nueva casa después de su traumática salida de Barcelona.

