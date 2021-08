Las divertidas anécdotas de Ibai Llanos sobre la cena en la casa de Lionel Messi: el reto de Antonela y la sorpresa del Kun Agüero

Lionel Messi iniciará una nueva etapa en vida deportiva. Hace un año estuvo muy cerca de irse cuando buscó romper su relación contractual con Barcelona. Pero esta temporada, el astro argentino quería quedarse. Por esa razón, la noticia de su salida tomó por sorpresa al mundo del fútbol.

El sábado por la noche, el capitán de la selección argentina organizó una cena de despedida en su casa de Barcelona. A la reunión asistieron varios de sus amigos del club catalán y un invitado sorpresa, el streamer español Ibai Llanos.

Este domingo, la estrella de las redes sociales reveló los detalles de la velada en la que conoció a Messi y de la que participaron Jordi Alba, Sergio Busquets y Sergio “Kun” Agüero.

Ibai Llanos reveló cómo fue la cena en la casa de Messi

En un vivo que realizó por Twitch, Llanos contó las particularidades de la comida que tuvo lugar en la casa del astro argentino. El streamer explicó que nunca había visto en persona al jugador aunque había hablado la semana pasada mediante una videollamada que había realizado el Kun, amigos de ambos.

Este sábado, Llanos y Agüero habían planeado cenar junto al streamer argentino Coscu, quien regresaba a Argentina tras una breve estadía en España. El exdelantero del Manchester City los pasó a buscar en su auto con la promesa de ir a comer a uno de los restaurantes más exclusivos de Cataluña.

“De repente llegamos a un sitio y había tres o cuatro paparazzi. Yo dije: ‘¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es?’ Y además, había un montón de chavales que rodeaban el auto”, comenzó el streamer español.

Llanos explicó que en ese instante creyó que Agüero los estaba invitando a cenar a su nuevo hogar y que por eso había tantos fanáticos y reporteros gráficos en la puerta. Al entrar a la residencia, el Kun aseguró: “Este es el mejor restaurante de Barcelona”.

Pero al ingresar, el español se encontró con la madre del flamante delantero de club catalán. “Ibai disfruta, esto solo pasa una vez en la vida”, dijo la mamá del Kun. Asombrado por la extraña situación, Llanos seguía sin entender en dónde se encontraba. “Coscu me dice: ‘Ibai, ¿no sabes dónde estamos? Estamos en la casa de Messi’. Bajo dos escaleras, y veo a Messi, Jordi Alba y Busquets”, reveló el streamer español.

Fue en ese instante que Llanos entendió por qué había tanta prensa en el lugar. “De repente veo a mi derecha a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de Chicago Bulls. ¡Yo estaba en la casa de Messi sin saber que era la casa de Messi!”, exclamó.

Según contó en su transmisión en vivo, la comida fue muy agradable y hablaron sobre temas triviales. Y hasta se sorprendió porque los jugadores hablaban más de videojuegos que de fútbol. “Messi es un chaval normal que ve tuits, conoce streamers, ve TikTok. Hablábamos de eso, que se iba del Barcelona también, pero normal. Yo creo que si muchos lo conocieran, confirmarían lo grande que es Messi”, aseguró.

Además, detalló que se rieron con las anécdotas de Agüero en sus primeros días como jugador del equipo culé porque el delantero contó que le costaba encontrar las luces del vestuario o no sabía hacia donde dirigían algunos pasillos del Camp Nou.

Llanos se sorprendió por el pedido del astro argentino para que se sacaran una foto juntos Twitter @IbaiLlanos

A esa altura de la noche, su nombre ya era tendencia mundial en las redes sociales y todos los sitios de noticias hablaban sobre la reunión que ocurría en la casa del astro argentino. Pero el streamer no lo sabía porque había guardado su celular por vergüenza y se negaba a sacarlo.

En un momento, varios de los asistentes comenzaron a revisar sus celulares y el Kun lo chicaneó: “Aquí dice que Ibai se va a comer todas las croquetas”. Entonces, Llanos tomó su teléfono para observar las repercusiones. “100.000 menciones en Twitter, Trending Topic número uno. Chicos, un segundo que me estoy mareando. Un segundo. Yo estaba en mi casa viendo béisbol, iba a ir a comer a un restaurante y ahora soy TT hasta en la República del Chíchere”, manifestó.

En la cena, también hubo oportunidad para las bromas y reclamos porque Llanos es fanático del Real Madrid. “¿Qué hace este madridista aquí?”, preguntó Alba al verlo. Pero el streamer no se quedó atrás: “Yo soy madridista en la casa de Messi, en Twitch y en Groenlandia. Pero es Lionel Andrés Messi. Si me pide que vaya a la selva y monte un elefante, lo hago”, dijo.

Además, Llanos aseguró que quiere que su amigo el Kun convierta la mayor cantidad de goles posible con el equipo catalán, pero “que pierda La Liga”.

Los momentos incómodos de Ibai en la cena

A pesar de vivir instantes muy divertidos, el español pasó por dos episodios un tanto incómodos. “Hay un momento un poco crítico de la noche en el que de repente empiezan a poner canciones argentinas, y yo digo: ′Ay Dios mío’”, indicó. Por la descripción del ritmo, es posible que se tratara de cumbia, hecho que provocó que varios de los presentes se pusieran a bailar pero otros, como Alba o Busquets, se quedaran sentados.

“La madre del Kun empezó a bailar”, recordó Llanos, quien explicó que la mamá del delantero era la que invitaba a todos a levantarse. “Hice lo que humanamente pude, de verdad, sentí una presión que nunca he sentido. Todos se estaban partiendo de risa y yo dije: ‘Disfruta Ibai, disfrútalo’. Obviamente no disfruté nada”, dijo.

Y el otro momento de incomodidad fue cuando estaba sentado en la mesa comiendo algunos de los bocadillos de la entrada junto a Coscu cuando se acercó Antonela Rocuzzo. “Quedamos un poco mal con ella. No la habíamos visto y cuando nos sentamos vino y dijo: ‘Hola, muchachos, ¿cómo andan? ¿Saben que están en mi casa, no?’. Como diciendo: ‘Me pueden saludar’”, indicó. A lo que atinó a responder: “Sí, Antonela, puedo saludarte. Pero no puedo articular palabras, soy un bebé gigante. Hace seis minutos casi fallezco”.

Llanos, quien aclaró que Gerard Piqué no participó de la comida, se sorprendió por un pedido del astro argentino antes del final de la velada. “Él dice: ‘Che, ¿a dónde van? ¿Nos sacamos una foto?’ Yo no lo podía creer. Le decía que no hacía falta. ‘Nos vamos, no pasa nada’. Él nos la pidió, pero porque nos hace ilusión, porque sabía que la queríamos. ‘Dale, saquémonos la foto’, decía”, reveló el streamer, quien reconoció que siente vergüenza en esos momento y entonces busca llamar la atención lo menos posible. “Yo en rollo tímido, no quería molestarlo y él: ‘Che, Ibai, abrazame fuerte’. Yo pensé en subirla meses después, se lo dije a Coscu, pero Messi dice: ‘¿Qué después? Si ya todos saben que estás acá’”, reveló.

El detalle más curioso de la historia fue que el español tardó mucho tiempo en saber en qué lugar estaba y por esa razón, en las imágenes que se viralizaron del momento en el que entró con Agüero a la residencia del capitán argentino, se lo puede observar tan feliz y relajado. “Alguno creerá que soy soberbio por aparecer sonriendo y con el brazo afuera, pero yo no sabía dónde estábamos”, concluyó.

