La íntima confesión de Lionel Messi sobre Antonela Roccuzzo: “Estaba mal”

Lionel Messi llegó desde Barcelona hasta París Saint-Germain con objetivos muy exigentes para encarar este nuevo desafío profesional. Pero mientras transita con alegría los primeros pasos de una etapa novedosa para su carrera como futbolista, el astro se refirió a la tristeza que sufrieron Antonela Roccuzzo y sus hijos por tener que abandonar su hogar en España.

El capitán de la selección argentina reconoció que no fue fácil transmitir la noticia del cambio de equipo y país a su familia y reveló cómo reaccionaron sus hijos y su esposa. “Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, manifestó el crack rosarino a ESPN.

En diálogo con el periodista Christian Martin, “La Pulga” indicó que una de las situaciones más complejas fue contarles a Thiago, Mateo y Ciro -quienes nacieron en Barcelona- que debían mudarse a París. “Tuve que hablarles de Euro Disney, de la Torre Eiffel, del estadio”, dijo. Además, aseguró que al que más le costó fue a su hijo mayor Thiago, porque “ya está grande y entiende un poco más”.

El astro argentino reveló intimidades de su salida de Barcelona: “Antonela estaba mal”

Messi, de 34 años, será dirigido en su nuevo club por su compatriota Mauricio Pochettino y tendrá como compañeros de equipo a los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, además del brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappe, el español Sergio Ramos y el italiano Gianluigi Donnarumma, entre otras figuras internacionales.

“Hablé con Fideo (Di María), con Lea (Paredes) y Ney, vi un poco de París, algo de la Torre Eiffel. Llego a un club donde tengo amigos y eso hace que toda la adaptación sea más sencilla. Es un plantel formado para ganar. Quiero ganar otra Champions League y sería extraordinario para el club lograrla por primera vez”, afirmó Lionel.

Para finalizar, señaló que Antonela volverá unos días a España junto a sus tres hijos, mientras que él realizará su primer entrenamiento el jueves con el plantel del PSG. “Mañana empiezo a entrenar y mi familia regresará a Barcelona para terminar de acomodar todo. No sé cuando empezaré a jugar, tengo que ponerme bien físicamente y luego arrancaré”, concluyó.

