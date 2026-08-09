Europa lanzó una guía para evitar la sexualización de las atletas mujeres en televisión

Birmingham (AFP).- Una nueva guía para evitar que las emisiones televisivas sexualicen a las deportistas entrará en vigor este lunes en el arranque del Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Reino Unido.

Las nuevas directrices fueron elaboradas por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), con sede en Ginebra, la mayor alianza mundial de medios de servicio público, con 115 organizaciones miembros en 57 países y otras 33 asociadas en Asia, África, Australia y América. La UER explicó que trabajó con deportistas para desarrollar la guía que busca “evitar sexualizar la acción con ángulos de cámara innecesarios”.

Varias atletas fueron consultadas para asesorar de la mejor manera a la UER, entre ellas la británica Holly Bradshaw, bronce olímpico en salto con garrocha. El nuevo reglamento se estrenará en el torneo europeo de atletismo que se realiza del 10 al 16 de agosto.

La medida busca cuidar los planos que le hacen a las deportistas AFP

“La forma en que se muestra nuestro deporte durante las retransmisiones en directo puede ser increíblemente poderosa, pero a veces también dañina para las mujeres que compiten y para las mujeres y niñas que lo ven”, dijo Bradshaw.

Y explicó: “Yo misma recibí acoso en redes sociales y vi vídeos inapropiados de mí y de compañeras cuando se captan imágenes a cámara lenta de nosotras compitiendo. Muchas atletas, yo incluida, estuvimos en situaciones en las que estamos más pendientes de las cámaras que de la propia actuación”.

“En demasiadas ocasiones las cámaras hacen zoom y muestran repeticiones a cámara superlenta de atletas en posiciones poco dignas”, continuó. La garrochista francesa Marie-Julie Bonnin lo resumió: “Yo hago deporte y no quiero que me filmen el culo”.

Ángulos aceptables

Tras las conversaciones con las atletas, la UER elaboró una hoja de ruta sobre los ángulos de cámara aceptables. Entre los que se evitarán figuran los ángulos de cámara bajos situados debajo de las atletas en pruebas como el salto de altura o el salto con garrocha, por miedo a captar imágenes de las deportistas que pudieran considerarse comprometedoras.

La guía determinó nuevos planos para las cámaras televisivas Hiro Komae - AP

“La sexualización de las deportistas mediante ángulos de cámara selectivos y decisiones de montaje sigue siendo una preocupación importante en muchas retransmisiones deportivas”, señaló Glen Killane, director ejecutivo de deportes de la UER.

El funcionario añadió: “Planos que se recrean en los cuerpos, cámaras en ángulo bajo y repeticiones excesivas a cámara lenta que no tienen ningún propósito técnico ni narrativo están entre los problemas que se observan hoy en la cobertura mediática de las competiciones de atletismo femenino”.

La velocista británica Amy Hunt afirmó que el tema es “sin duda una conversación que hay que mantener”. “A medida que la tecnología avanza, la gente quiere acercarse más al deporte. Cuando estuvimos en Londres o Doha teníamos cámaras en los tacos de salida y las mujeres señalaron que podía ser un posible problema”, recordó.

“La cuestión para mí es que, teniendo mujeres en esos puestos, ya sea como atletas o en la retransmisión, se pueda señalar y decir algo como: ‘Puede que no sea buena idea que las atletas tengamos cámaras en los tacos de salida’”, marcó.

La medida entrará en vigencia esta semana ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

“Es sin duda un cambio muy bienvenido. Además, no deberíamos tener que cambiar nuestra vestimenta para sentirnos cómodas. Quiero sentirme rápida y poderosa, no quiero sentir que de ninguna manera mi ropa me limita. Así que creo que es un paso muy bueno hacia adelante”, continuó.

La garrochista Bonnin dijo que ya se topó con fotos y videos de ella en acción que “no tienen ningún interés deportivo”. “A veces envío mensajes a organizadores y fotógrafos pidiéndoles que borren imágenes”, contó y sumó: “Pero creo que, en el fondo, habíamos aceptado que existían imágenes que no eran normales”.

La nueva guía no fue creada en colaboración con el Comité Olímpico Internacional (COI) para los Juegos Olímpicos, por lo que, hasta ahora, las normas no regirán en las disciplinas olímpicas.