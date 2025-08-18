Fede Valverde mostró la emoción de su hijo al recibir la camiseta de River de Franco Mastantuono

El furor por Franco Mastantuono ya llegó a España y el joven futbolista argentino consiguió a su primer fan: Benicio, el hijo de Federico Valverde y Mina Bonino. El capitán del Real Madrid le llevó una camiseta de River Plate como regalo a su niño y la tierna escena fue grabada por la periodista, que no pudo resistir la emoción ante la reacción del chico.

En un primer y corto video se vio como el mediocampista uruguayo va hacia su hijo mayor con la camiseta de River escondida en su espalda. “La sorpresa”, escribió Mina, quien es la responsable de que Benicio sea hincha del Millonario, ya que le trasladó su fanatismo. En cada viaje que hace a Argentina para visitar a su familia, la experiodista de TyC Sports suele llevar al Monumental a sus hijos.

La sorpresa para Benicio Valverde

“¿Vos te acordás que ayer le dijiste ´Vamos River´a un compañero mío?”, le preguntó Fede a su hijo, que se sorprendió ante la pregunta. “Mira lo que me mandó”, le dijo ante la atónita reacción del niño. “Ah, ¿lo querés? No, si no déjamela a mí“, lo apuró el integrante del seleccionado uruguayo mientras el nene se incorporaba del sillón en el que estaba acostado y esbozaba una sonrisa por el regalo.

“¿La querés? Y la ponemos en tu habitación colgadita, ¿querés que te la firme o no?“, le dijo el jugador y el nene respondió que “sí“. ”La dejamos que la firme mañana y que te la dedique”, le explicó. La tierna escena fue captada por Mina que escribió sobre el video: “La carita” y emojis de emoción y los colores de River.

El matrimonio tiene dos hijos: el protagonista del video es Benicio, el hijo mayor, que tiene 5 años, y el menor es Bautista, que tiene 2 años. La pareja vive muy feliz con los niños en la capital española, donde Federico es ídolo en el Real Madrid. Desde que debutó en el primer equipo en el 2018 se transformó en un referente del conjunto Merengue y ganó innumerables campeonatos, incluida la Champions League.

Los chicos son hinchas de tres equipos. En el video se ve como Benicio lleva puesta la remera suplente del Real Madrid, pero también es fanático de River, por su madre, y de Peñarol de Uruguay, el club donde se inició y del que es hincha su papá.

Mina le trasladó su amor por River a sus hijos

Franco Mastantuono llegó al Real Madrid el 14 de agosto, el mismo día que cumplió 18 años. Fue presentado oficialmente por el club y firmó un contrato por seis temporadas. Su fichaje se concretó tras la activación de la cláusula de rescisión de 45 millones de euros. Tras un breve paso por el primer equipo de River Plate donde fue figura, el futbolista oriundo de la localidad de Azul llegó al club más importante del mundo para demostrar toda su calidad.