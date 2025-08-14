Mina Bonino realizó una insólita compra en Temu y nada le salió como pensaba

En medio de la ola de calor que atraviesa Europa, Mina Bonino —quien desde 2019 vive en Madrid junto a sus dos hijos y su pareja Federico Valverde, quiso hacer uso de un producto de Temu que compró especialmente para la ocasión, pero el resultado no fue el mejor.

Mina Bonino vive junto a Federico Valverde y sus hijos en Madrid Instagram @minabonino

La periodista quiso mostrarle a su millón de seguidores en Instagram la novedosa adquisición de la empresa china, por lo que compartió una fotografía en la que se la vio tomando sol en bikini desde el parque de su casa con el objeto en cuestión: una mini sombrilla color rosa claro que estaba sujetada a su frente, diseñada para proteger la piel de su cara de la radiación solar.

Mina Bonino se compró una mini sombrilla en Temu para enfrentar la ola de calor en el verano europeo (Foto: Instagram/@minabonino)

“A ver este experimento de Temu que bien puede salir”, escribió sobre la imagen que publicó en sus historias. Minutos después, agregó una fotografía en la que evidenció que el soporte que estaba sobre su frente le dejó un moretón, situación a la que quiso buscarle el lado divertido agregándole un sticker de Marcelo Tinelli disfrazado de payaso.

Mina Bonino y un experimento que no salió de la mejor manera (Foto: Instagram/@minabonino)

Al ver el posteo de la también influencer quilmeña, muchos se preguntaron qué es Temu, el mercado en línea que, al igual que Shein, cobró relevancia en el último tiempo. Se trata de una plataforma de comercio electrónico de origen chino, lanzada en 2022 por PDD Holdings, el mismo conglomerado detrás del gigante minorista Pinduoduo. Si bien comenzó operando en Estados Unidos, en poco tiempo expandió su presencia a varios países de Europa y América Latina, incluyendo España, México, Chile y Argentina.

Pero, ¿qué es lo que ofrece?, el sitio web tiene todo tipo de categorías, como ropa, artículos para el hogar, electrónica, juguetes, belleza, herramientas, productos para mascotas, papelería, accesorios de cocina, decoración y más.

En esta imagen de archivo, vista de la web de Temu, el 23 de junio de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Richard Drew, archivo) Richard Drew - AP

En esta aplicación -la cual funciona a través de su sitio web y su aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS- es habitual encontrar precios asombrosamente bajos: remeras a menos de cinco dólares, juegos de pinceles para maquillaje por tres y artículos para teléfonos celulares por menos de dos. Esta particular política de precios cautiva a un público masivo, principalmente a la audiencia juvenil y a aquellos que priorizan el ahorro.