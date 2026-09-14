Fernando Contreras hizo historia en Mountain Bike con la conquista de la medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026

Fue un momento de mucha emoción y un acontecimiento importante para la disciplina. En el segundo día de competencia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el golpe lo dio el argentino Fernando Contreras que se impuso en la prueba masculina de Mountain Bike con un tiempo de 1:24:27. El mendocino logró un hito para la delegación, ya que Argentina nunca había subido ni siquiera al podio en esta competencia de los Juegos Suramericanos.

La conquista de Contreras le permitió al equipo argentino sumar la tercera medalla dorada. La primera medalla la aportó Pascual Di Tella, que ganó en Sable Individual Masculino y después se sumó, en 100 metros pecho femenino, Macarena Ceballos ganó la medalla dorada con un tiempo de 1:06.80.

¡¡OTRO ORO PARA ARGENTINA!! Fernando Contreras (mountain bike) se impuso en la prueba masculina con un tiempo final de 1:24:27. Historia pura.



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El ciclista argentino superó por 10 segundos al brasileño Alex Malacarne y por 1m33s a otro brasileño, Ulan Bastos, que consiguieron la medalla de bronce y plateada, respectivamente, en el Panamericano de Paraguay, que se desarrolló este año.

Contreras tuvo su segunda experiencia suramericana, el campeón nacional 2026 consiguió la primera medalla para la Argentina en la rama masculina de esta disciplina que integra el programa oficial de los Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996. En Asunción 2022, Contreras, integrante del equipo Venzo Argentina, había conseguido el octavo lugar en la misma prueba. “Tenía esa espina de que quería pelear por el podio en unos Juegos. Ha sido un desahogo muy grande. Son muchos meses de entrenamiento o de desgaste mental también, día a día”, dijo Contreras.

Para explicar lo que implicó la exigencia para estar lista para esta competencia, recordó una jornada de preparación extrema: “Hubo un día que salimos con mi hermano, con un amigo que salimos siempre, haciendo creo que dos grados bajo cero en Mendoza, con mucha nieve, lloviznando y todo, y estuvimos a nada de pegarnos la vuelta. Y le digo: ‘No, vamos, sigamos. Acompáñenme, por favor’. Pudimos completar el entrenamiento. Quizás no fue por eso, pero ahí es donde se va forjando en la cabeza”.

🥹🗣️ "ESTE TRIUNFO ES PARA MI VIEJO, QUE SE ME FUE ESTE AÑO"



🥇La EMOCIÓN de Fernando Contreras tras conquistar la medalla dorada en mountain bike en los Juegos Suramericanos 2026. pic.twitter.com/gEFiNUVXBl — TyC Sports (@TyCSports) September 14, 2026

Más tarde, Contreras se mostró muy emocionado por la medalla y ante los micrófonos de TyC Sports, explicó: “Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo. Y para toda mi familia que me han apoyado en un año muy complicado para mí. Hace unos meses estuve a punto de bajarme de la bicicleta, y bueno, gracias a los profesionales, que me ayudaron muchísimo, hoy puedo estar acá”.

Contreras, nacido en Maipú y uno de los referentes del mountain bike argentino, tenía una vitrina con logros como para soñar en estos Suramericanos, ya que fue bicampeón argentino de cross-country olímpico en 2024 y 2025 y campeón sudamericano de XCC en 2024.