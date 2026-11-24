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Fernando Gago y Verónica Laffitte festejaron el primer año de su hijo y un detalle xeneize se robó toda la atención
El exfutbolista y actual entrenador de la Universidad de Chile celebró a lo grande el cumpleaños de su bebé; las mejores fotos y videos
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Fernando Gago celebró junto a su pareja Verónica Laffitte el primer cumpleaños de su hijo Joaquín. Desde Chile, donde están instalados por su compromiso como entrenador de la Universidad de Chile, mostraron las mejores fotos de una celebración a lo grande. Sin embargo, más allá de la fiesta temática y las fotos familiares, hubo un detalle xeneize que se robó toda la atención.
En el álbum de fotos que compartió Verónica Laffite, pareja de Gago desde hace ya cinco años tras la escandalosa separación del futbolista con Gisela Dulko, se pudo observar la temática de la película de Madagascar. Incluso, los anfitriones de la fiesta mostraron un look acorde y los invitados también intentaron cumplir con la consigna.
Pese a eso, los seguidores de Fernando Gago pusieron la lupa en un detalle xeneize que lució el cumpleaños: Joaquín posó en varias fotos con un piluso azul y amarillo con la inscripción “BJ”, de Boca Juniors.
Fernando Gago surgió en Boca Juniors en 2004 y se lució ahí hasta 2006, cuando lo fichó el Real Madrid para luego jugar también en Roma y Valencia. Tuvo una segunda etapa en Boca entre 2013 y 2019 antes de retirarse del fútbol al año siguiente en Vélez. A su vez, fue entrenador del club xeneize durante 2024-25.
Es por eso que las fotos de su hijo Joaquín con los colores de Boca Juniors fueron un detalle tierno e importante en el que los seguidores pusieron la lupa.
Fernando Gago, que este año fue noticia tras sufrir en junio un infarto agudo en Chile, disfrutó el tiempo en familia y festejó la vida de Joaquín. Su pareja Verónica Laffitte fue la encargada de compartir en sus redes las mejores fotos de la celebración junto a un emotivo mensaje: “Gracias familia, amigos, nuestro pequeño gran mundo, gracias por amar a Joaquín tanto!!”.
Laffitte a su vez mostró que ya son una gran familia ensamblada junto a Gago, ya que no solo tienen a su hijo en común Joaquín, sino que ambos tienen hijos mayores de sus anteriores relaciones. El entrenador argentino tuvo tres hijos junto a la extenista Gisela Dulko, y Laffitte tiene a dos varones más que viven junto a ella y Gago en Chile.
El festejo con amigos y familia con la temática de Madagascar no fue el único. Laffitte también compartió cómo celebraron en la intimidad de su casa con Gago junto a un emotivo video y unas tiernas palabras.
“365 días de vos. 365 días del amor más puro y verdadero. Te soñamos, te esperamos y hoy somos tan felices de tenerte y verte crecer amorcito!!”, empezó. Y agregó: “Feliz primer añito Joaqui!! Mamá, Papá y tus hermanos. Te amamos con toda el alma, hoy y siempre!!”.
Las mejores fotos del festejo de un año de Joaquín Gago
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