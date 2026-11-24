Fernando Gago celebró junto a su pareja Verónica Laffitte el primer cumpleaños de su hijo Joaquín. Desde Chile, donde están instalados por su compromiso como entrenador de la Universidad de Chile, mostraron las mejores fotos de una celebración a lo grande. Sin embargo, más allá de la fiesta temática y las fotos familiares, hubo un detalle xeneize que se robó toda la atención.

En el álbum de fotos que compartió Verónica Laffite, pareja de Gago desde hace ya cinco años tras la escandalosa separación del futbolista con Gisela Dulko, se pudo observar la temática de la película de Madagascar. Incluso, los anfitriones de la fiesta mostraron un look acorde y los invitados también intentaron cumplir con la consigna.

Rodeados de amigos y familia, Gago y Laffitte celebraron el primer año de Joaquín

Pese a eso, los seguidores de Fernando Gago pusieron la lupa en un detalle xeneize que lució el cumpleaños: Joaquín posó en varias fotos con un piluso azul y amarillo con la inscripción “BJ”, de Boca Juniors.

Verónica Laffitte junto a Gago y su hijo Joaquín con el gorrito de Boca Juniors

Fernando Gago surgió en Boca Juniors en 2004 y se lució ahí hasta 2006, cuando lo fichó el Real Madrid para luego jugar también en Roma y Valencia. Tuvo una segunda etapa en Boca entre 2013 y 2019 antes de retirarse del fútbol al año siguiente en Vélez. A su vez, fue entrenador del club xeneize durante 2024-25.

Es por eso que las fotos de su hijo Joaquín con los colores de Boca Juniors fueron un detalle tierno e importante en el que los seguidores pusieron la lupa.

Joaquín, hijo de Fernando Gago, con los colores de Boca Juniors

Fernando Gago, que este año fue noticia tras sufrir en junio un infarto agudo en Chile, disfrutó el tiempo en familia y festejó la vida de Joaquín. Su pareja Verónica Laffitte fue la encargada de compartir en sus redes las mejores fotos de la celebración junto a un emotivo mensaje: “Gracias familia, amigos, nuestro pequeño gran mundo, gracias por amar a Joaquín tanto!!”.

El posteo de Verónica Laffitte con las mejores fotos del festejo de Joaquín

Laffitte a su vez mostró que ya son una gran familia ensamblada junto a Gago, ya que no solo tienen a su hijo en común Joaquín, sino que ambos tienen hijos mayores de sus anteriores relaciones. El entrenador argentino tuvo tres hijos junto a la extenista Gisela Dulko, y Laffitte tiene a dos varones más que viven junto a ella y Gago en Chile.

La gran familia ensamblada de Gago y Laffitte en Chile

El festejo con amigos y familia con la temática de Madagascar no fue el único. Laffitte también compartió cómo celebraron en la intimidad de su casa con Gago junto a un emotivo video y unas tiernas palabras.

Otro emotivo posteo de Laffitte por el cumpleaños de Joaquín, su hijo en común con Fernando Gago

“365 días de vos. 365 días del amor más puro y verdadero. Te soñamos, te esperamos y hoy somos tan felices de tenerte y verte crecer amorcito!!”, empezó. Y agregó: “Feliz primer añito Joaqui!! Mamá, Papá y tus hermanos. Te amamos con toda el alma, hoy y siempre!!”.

Las mejores fotos del festejo de un año de Joaquín Gago

Gago y Laffitte festejaron el cumpleaños de Joaquín

Laffitte junto a sus amigas en el cumpleaños de 1 año de su hijo Joaquín

El protagonista del festejo: Joaquín Gago

Gago y Laffitte festejaron con amigos y familia el cumpleaños de Joaquín

Las tiernas fotos del cumpleañero

Fernando Gago disfrutó junto a su pareja el primer cumpleaños de Joaquín

Gago y Laffitte con su hijo Joaquín

Un álbum repleto de fotos familiares y con amigos en el festejo de Joaquín Gago

La temática de Madagascar ocupó gran parte de las fotos familiares de Gago y Laffitte con Joaquín