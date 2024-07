Final de la Copa América | El show del presidente de la Conmebol, un recital de reggaeton y cómo está el campo de juego

Escuchar

MIAMI (enviado especial).- El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, realizó en el mediodía de este sábado su propio show. Fue una forma de responder a la explosiva conferencia de prensa que ayer brindó el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, quien cuestionó con dureza a la organización de la Copa América y el mal estado de los campos de juego.

Vestido de shorts y remera negra, medias tres cuartos y botines sin tapones, el paraguayo salió bajo el fuerte sol de esta ciudad al campo de juego del Hard Rock Stadium, donde jugarán la final la Argentina y Colombia. Llevaba una botella de agua en una mano y un celular en la otra. El hombre fuerte del fútbol de la región, mientras pateaba una pelota, caminó hasta el círculo central. Se agachó en un par de oportunidades para filmar y fotografiar el césped.

De manera oficial la Conmebol no le contestó a Bielsa. Pero sus declaraciones no cayeron para nada bien, en la previa de un torneo al que las autoridades piensan cerrar con las mejores calificaciones. Ellos consideran un éxito todo lo que se montó en este país del norte para la competencia deportiva.

Sin embargo, el mal estado de las canchas fue uno de los temas recurrentes en esta Copa América. La mayoría de los encuentros se disputaron en estadios que utilizan equipos de fútbol americano, de la NFL, liga en la que se juega sobre césped sintético. Y pese a que la Conmebol pidió a los organizadores que todos tuvieran césped natural, hubo inconvenientes por doquier, que incluso quedaron reflejados en los movimientos de la pelota en cada una de las transmisiones por televisión y en la incomodidad de los jugadores al hacer el precalentamiento los días de partido.

“A Scaloni le dijeron que no hable más. Todo amenazas. Esto es una plaga de mentirosos. Scaloni habló una vez y se atrevió a decir que las uniones [del césped natural que colocaron sobre el artificial] no cierran. Y que los campos de entrenamiento eran un desastre. Pero no han mentido, ellos dijeron que las canchas iban a ser lo que son”, fue una de las expresiones más fuertes del argentino que es entrenador de Uruguay.

Mientras la Conmebol evalúa sanciones para los jugadores de la Celeste tras el bochornoso final del partido de semifinales contra Colombia, cuando hubo violencia en las tribunas y los deportistas se involucraron, las repercusiones de los dichos del DT rosarino todavía suenan.

Así luce el Hard Rock

LA NACION observó esta tarde desde la tribuna el estado del campo. Un cartel que decía “keep of the field” (no pisar el césped) advertiá a curiosos y decenas de trabajadores que ponían a punto el escenario de la final. Pasadas las 3 de la tarde y con el termómetro superando los 32 grados, los aspersores de riego estaban encendidos. Desde lo alto de la tribuna se observa el césped en buenas condiciones, aunque habrá que esperar el veredicto del cuerpo técnico de la selección.

A diferencia de los otros estadios en los que jugó la selección en este torneo, el de Miami es uno de los pocos que tiene desde siempre césped natural. Pero hay un detalle.

Un día después del triunfo de la Argentina sobre Perú en la última fecha del Grupo A, las autoridades del estadio levantaron el césped para el concierto que brindó el reguetonero colombiano Feid , quien tocó el fin de semana pasado. Tras el show, volvieron a poner el piso natural.

Para que toque Feid, las autoridades del Hard Rock Stadium de Miami levantaron el césped y lo volvieron a poner para la final entre la Argentina y Colombia. En esta foto, el reguetonero en el show que dio en el estadio Instagram Feid

“Esperamos que esté en excelentes condiciones”, expresó Maristela Kuhn, ingeniera agrónoma de la Conmebol y coordinadora del proyecto césped de la Copa América 2024, sobre la sede de la final. “Las mismas condiciones en que estaba para el primer partido” entre Uruguay y Panamá el 23 de junio, acotó.

Justamente Kuhn fue el objeto de la furia de Bielsa. “No se puede seguir engañando con que las canchas estás buenas. La jefa de campo de juego, que sé quién es y lo mal que hace su trabajo, hizo una conferencia para mentir”, añadió. Fue en alusión a ella.

Las quejas por los estadios

En el debut frente a Canadá, la selección jugó el jueves 20 de junio en el Mercedes Benz de Atlanta. Sobre la pista sintética se colocó césped natural solo tres días antes. El día previo al partido, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala pisaron el campo y le pasaron el reporte al DT. No fue para nada positivo.

Después del triunfo argentino 2-0, el entrenador se quejó del estado de la cancha. “Hace siete meses que sabíamos que íbamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días, lo lamento mucho por el espectáculo, el césped no estaba a la altura de estos jugadores; los parches que tenía la cancha nos hacían el juego mucho más lento, hicimos un partido acorde a cómo estaba el campo de juego y a la complejidad que nos representaba el rival”, dijo Scaloni.

Lionel Messi sobre el césped levantado durante el partido frente a Canadá Anibal Greco

Emiliano “Dibu” Martínez fue uno de los jugadores que siguió la misma línea: “La cancha era un desastre, cuando corrías, ibas saltando. Angelito [Di María] tuvo un uno a uno contra el arquero y terminó con la derecha porque no podía llevar la pelota al pie de lo mal que picaba”.

En los momentos anteriores al partido por la segunda fecha en el MetLife de Nueva Jersey entre Chile y la Argentina, Ricardo Gareca, DT de la Roja, cuestionó: “Las canchas no han sido las mejores. No son los mejores escenarios, más allá de la intención. Veo que los muchachos tienen problemas en la mayoría de los partidos. Hay algunos desniveles en los campos producto de acomodar la cancha para la Copa”.

En el partido contra Chile se notaban las uniones entre los panes de césped, como se observa en esta foto EDUARDO MUNOZ - AFP

Ese mismo día, a Scaloni le volvieron a preguntar por el estado del campo de juego. Pero el DT fue tajante: “Ya dije lo que tenía que decir” . En la misma conferencia la pregunta viró hacia Nahuel Molina, el jugador que lo acompañaba. Pero Scaloni lo cortó en seco antes que pueda empezar a responder: “Lo del campo de juego ya está”.