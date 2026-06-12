Cuántas selecciones lograron el bicampeonato del mundo

Desde que Argentina logró coronarse en Qatar 2022, la mirada de los hinchas y de los jugadores estuvo puesta en un solo objetivo: volver a repetir la hazaña en el Mundial 2026. Muchas selecciones estuvieron muy cerca de ser bicampeonas a lo largo de las 22 ediciones del torneo más importante del fútbol; sin embargo, solo dos lo lograron y fue hace muchísimo tiempo.

A lo largo de los 22 mundiales disputados hasta ahora, muy pocas selecciones lograron siquiera acercarse al bicampeonato consecutivo. Algunas llegaron a la final con la posibilidad de defender el título, pero se quedaron a un paso.

Argentina estuvo cerca de ganar el bicampeonato en 1990, pero perdió la final con Alemania (Foto: X)

Entre las selecciones que buscaron el bicampeonato, alcanzaron la final y no pudieron conseguirlo, se encuentran:

Argentina (1990): Llegó como campeón tras ganar el Mundial de México en 1986, pero perdió la final de Italia 1990 ante Alemania Federal por 1-0. Fue el intento de repetir el título de la generación de Diego Maradona, con Carlos Bilardo como DT de ambas ediciones.

Llegó como campeón tras ganar el Mundial de México en 1986, pero perdió la final de Italia 1990 ante Alemania Federal por 1-0. Fue el intento de repetir el título de la generación de Diego Maradona, con Carlos Bilardo como DT de ambas ediciones. Brasil (1998): Después de coronarse en Estados Unidos 1994, Brasil alcanzó nuevamente la final en Francia 1998, pero cayó 3-0 frente al local, en una de las finales más recordadas por los dos goles de cabeza de Zinedine Zidane.

Después de coronarse en Estados Unidos 1994, Brasil alcanzó nuevamente la final en Francia 1998, pero cayó 3-0 frente al local, en una de las finales más recordadas por los dos goles de cabeza de Zinedine Zidane. Francia (2022): Campeón en Rusia 2018, Francia estuvo muy cerca de repetir en Qatar 2022, pero perdió una final histórica contra Argentina por penales tras empatar 3-3. El equipo de Kylian Mbappé quedó a un paso de entrar en un grupo muy exclusivo.

Francia estuvo cerca de ganar dos mundiales seguidos en 2022 (Foto: X)

Las únicas selecciones que sí lograron el bicampeonato

Ganar un Mundial es un logro muy difícil, por lo que ganar dos consecutivos es una epopeya solo reservada a casos muy excepcionales. Solo dos selecciones en toda la historia pudieron ganar dos Mundiales seguidos:

Italia campeón en 1934 y 1938: La selección italiana fue la primera en la historia en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas. En 1934, jugando como local, se consagró tras vencer 2-1 a Checoslovaquia en tiempo suplementario, mientras que cuatro años más tarde, en Francia 1938, la Azzurra revalidó su corona al derrotar 4-2 a Hungría. En ese momento, Italia fue símbolo de dominio en el fútbol internacional.

La selección italiana fue la primera en la historia en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas. En 1934, jugando como local, se consagró tras vencer 2-1 a Checoslovaquia en tiempo suplementario, mientras que cuatro años más tarde, en Francia 1938, la Azzurra revalidó su corona al derrotar 4-2 a Hungría. En ese momento, Italia fue símbolo de dominio en el fútbol internacional. Brasil campeón en 1958 y 1962: Brasil marcó una era dorada al conquistar esos mundiales de manera consecutiva, convirtiéndose en una de las pocas selecciones en lograr un bicampeonato. En Suecia 1958 alcanzó su primer título tras vencer 5-2 al local en la final, en un torneo que presentó al mundo a un joven Pelé de apenas 17 años. Cuatro años más tarde, en Chile 1962, defendió con éxito la corona pese a la lesión de Pelé, liderado por un brillante Garrincha.

Brasil fue el último bicampeón del mundo de manera consecutiva (Foto: X)

De esta manera, si Argentina lograra ganar el Mundial 2026, rompería una sequía de 64 años sin bicampeones consecutivos, algo que nadie consigue desde la histórica selección brasileña de Pelé.

Las selecciones más ganadoras de los Mundiales

A lo largo de la historia de los mundiales, apenas ocho selecciones lograron alcanzar la gloria máxima y escribir su nombre entre los campeones del torneo más importante del fútbol.