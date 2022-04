Flavio Faria, un karateca de 17 años, fue descalificado de un torneo internacional por tener una discapacidad

El asombro todavía invade el lugar. Los gestos y el desenlace desenfocó a todos. Y como consecuencia, hubo repudió generalizado en el Campeonato Sudamericano de karate que se está llevando a cabo en Guayaquil, Ecuador. Es que Flavio Henrique Faria, conocido como Flavinho, fue descalificado por el árbitro uruguayo Carlos Pierasco en el marco del combate ante Ordonêz Yael, tras advertir que a Faria le faltaba la mano derecha, ya que en 2013 sufrió un accidente doméstico que provocó que se la apuntasen.

A los 30 segundos de su combate, cuando el árbitro advirtió que le faltaba una de sus manos, tomó la determinación de detener el pleito que Flavio Faria, de 17 años e integrante del equipo nacional brasileño, estaba realizando en la categoría kumite de 73 kilos. “Iba a competir y cuando ya estaba en la lona en pleno combate (iban 30 segundos de pelea) lo interrumpieron, porque identificaron que no tenía mano. Entonces, lo descalificaron”, explicó Átila Fandiño, uno de los entrenadores del joven karateca. Una vez que el juez lo descalificó del torneo, los demás atletas de la selección brasileña hicieron un reclamo en conjunto por la decisión de los jueces.

La delegación brasileña invadió el lugar gritando el nombre de Flavio por varios minutos como forma de protesta. Luego, todos se sentaron junto a la lona y sólo abandonaron el lugar cuando la organización del torneo decidió suspender la competencia para decidir, más tarde en la noche, si Flavinho podría participar en el Sudamericano.

El entrenador de Flavinho desde pequeño, Reinaldo Alves do Nascimento, explicó: “Flavinho tiene el nivel de la selección brasileña y su mano amputada nunca le impidió pelear bien, tanto que fue campeón, ya participó un Sudamericano en Bolivia, sin ningún problema. Nunca había visto eso en mi vida como atleta. Es la segunda vez que nuestro atleta defiende la camiseta de la Selección, antes fue en Santa Cruz de La Sierra, pero quedó en el 7° lugar del podio”. El atleta, nacido en Passos, Minas Gerais, ganó la medalla de bronce en 2019, en la competencia realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Todos los compañeros de Flavinho lo respaldaron y provocaron que se detuviara la competencia

Y continuó: “Consultamos el Manual Internacional de Karate, pero no dice nada. La Confederación Brasileña me llamó y me dijo que Flavinho está bajo su cuidado, con psicólogo, nutricionista y médico, y que estaba estudiando las medidas legales correspondientes. Estamos esperando”, dijo Reinaldo, cinturón negro y 6° Dan.

La amputación

Hace casi una década, el joven había acompañado a su padre a la casa de un vecino para ayudarlo a cocinar. Cuando los dos estaban en otra habitación de la casa, escucharon los gritos de Flavio. El chico fue encontrado con su mano derecha dentro de la picadora de carne.

La imagen de Flavinho con su entrenador en una de sus primeras competencias

El entrenador de la selección brasileña de karate, Wanderlei Machado, dijo que la Confederación Brasileña apeló la decisión del árbitro y obtuvo un resultado positivo. “Esta es la causa de Flavio, elevar la situación de las personas con discapacidad, elevar la situación de los negros de familias humildes. Estamos tranquilos y esperando. Si Dios quiere, pronto estará en la lona, defendiendo a Brasil” , concluyó Átila, uno de sus técnicos.