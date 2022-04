Patada imperfecta, triunfo perfecto: el drop de CUBA para ganar un gran clásico en la cancha de CASI y mostrar que el campeón está vigente

No importa cómo: a los clásicos se los gana. Con buen juego, si se puede. Con mucha garra y amor propio, si es necesario. Dejando todo y sin negociar esfuerzo, siempre. Y si ayuda la suerte, mucho mejor. Como sea. Así lo entendió CUBA, y así le ganó al CASI, in extremis, por 38 a 37 en la 5ª fecha del Top 13 de la URBA. No dejó dudas de sus convicciones, hizo constar la fortaleza de su pack, la desfachatez del medio-scrum Simón Benítez Cruz para clavar un drop sobre la hora, dejar silenciada la Catedral y mostrar la chapa de último campeón del rugby porteño-bonaerense.

No siempre los partidos salen como se los planifica. Ni se logra plasmar el funcionamiento ideal que invite a elevar sueños por sobre resultados. Sin embargo, en esa delgada línea de lo estético y lo práctico, CUBA logró un resultado necesario para revitalizar su andar prometedor en el presente Top 13. No jugó todo lo bien que puede hacerlo, pero le ganó al CASI sin negociar un gramo de esfuerzo colectivamente y con actuaciones individuales muy buenas.

Más allá de algunos descuidos en la zona de definición, el conjunto de Villa de Mayo mostró una saludable desesperación para atacar, llegar al try cuatro veces y defenderse con mucha firmeza en los momentos más calientes del partido, a pesar de la juventud de varios de sus jugadores. “Sabíamos que teníamos que ser pacientes y aprovechar cada situación que surgiera para marcar porque siempre salen partidos durísimos con el CASI, muy parejos y con mucho contacto.”, analizó Enrique Devoto, minutos después de aportar tres tries al éxito cubano.

CUBA venía de una derrota a manos de Alumni; esta vez, con lo justo, contuvo a otro pesado pesado aunque en plena renovación, CASI. Mauro lafieri

La muy buena actuación del experimentado primera línea estuvo respaldada por la buena pegada de Benito Gutiérrez Meabe y la constancia de los tres cuartos. “Fue uno de esos días difíciles de olvidar. Hoy la pelota picó donde yo estaba y lo aproveché”, dijo Devoto. Sus tres tries fueron producto del planteamiento de atacar desde todos lados con una precisión admirable en cada pase y con una determinación digna de un equipo que busca defender sus galardones de campeón.

Con errores y virtudes, hizo lo que tenía que hacer en estos casos: se agazapó denunciando que no iba a perdonar nada, miró el blanco y disparó con una puntería demoledora en los momentos justos. Nunca se desesperó por revertir el resultado cuando se encontró en desventaja a falta de tres minutos para el final, por el try de Leo Canzani y la conversión de Alejo Montes de Oca. El temple de los más experimentados, como Segundo Pisani, Santiago Tsin, Devoto y Santiago Uriarte, fue vital para el contagio de los más jóvenes y desatar una locura revitalizante con el drop in extremis de Benítez Cruz.

El partido satisfizo a todos. A lo largo de los 80 minutos, la paridad fue una constante en el juego y en el resultado. La visita logró sacar una ventaja de sólo cinco tantos al finalizar la primera etapa (18-13), por imponer su voluntad de ir para adelante y aprovechar al máximo los lines. Así, CUBA llegó al try con Benítez Cruz y sacó una diferencia de diez puntos con la pegada de Gutiérrez Meabe. Los académicos, rápidamente, emparejaron las acciones con un try de Matías Phelan y las certeras ejecuciones de Alejo Montes de Oca. La única diferencia fue el try de “pick & go”, sobre el final de etapa que marcó Devoto.

CUBA aguantó como pudo el embate de un CASI que le había remontado 17 puntos, y ganó por 1 tras estar 35-20 arriba. Mauro lafieri

Ese final a todo try de CUBA tuvo su correlato en el inicio del segundo periodo. En apenas siete minutos, Devoto volvió a dejar constancia de su gran tarde, y con tries consecutivos convertidos por Gutiérrez Meabe puso las cosas 35 a 20. Sin embargo, el CASI, con el empuje de sus tres cuartos y la fiereza de la primera línea se mantuvo en partido con el try de Salvador Ochoa y comenzó una levantada que se insinuaba épica. Rompiendo el timing de la defensa visitante, provocando huecos bien aprovechados con velocidad y justeza, logró dar vuelta con los tries de Briatore, a los 18, y Luca Canzani, a los 36, ambos convertidos por Montes de Oca, que sumó en total 17 puntos, producto de cuatro conversiones y tres penales.

Cuando las cebras festejaban volver a ganarles a los universitarios después de tres años en su cancha, apareció el zapatazo imperfecto de Benítez Cruz para prolongar la espera y desatar la alegría cubana. Es verdad que CUBA no brilló, pero se quedó con un triunfo desde el corazón. Mostró la chapa de campeón y dejó en claro que también este año quiere ser protagonista. Después de todo, a los clásicos hay que ganarlos como sea.

Síntesis de CASI 37 vs. CUBA 38