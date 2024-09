Franco Colapinto, en la Fórmula 1 de Singapur: del malestar por la clasificación a su genuina pasión por Boca

Escuchar

Franco Colapinto quedó en la puerta de la Q3. El argentino hizo el 12° tiempo y no pudo lograr el pase para la tercera tanda clasificatoria. Por lo tanto, ese será el lugar en la grilla de salida del Gran Premio de Singapur, que se disputará este domingo, desde las 9 de nuestro país. Nada mal, si se tiene en cuenta que está dando sus primeros pasos en la máxima categoría mundial. Franco largará desde una privilegiada posición; Williams tampoco tuvo a su otro piloto en la Q3, ya que Alex Albon terminó 11°. ¿La sorpresa? También quedó eliminado el mexicano Sergio Checo Pérez. Los otros dos que no superaron el corte: Kevin Magnussen y Esteban Ocon.

Franco Colapinto tuvo un gran rendimiento en sus primeras dos carreras en Fórmula 1; este domingo corre de noche por primera vez Sergei Grits - AP

Los dos grandes rivales por el título mundial de Fórmula 1 partirán este domingo en el Gran Premio de Singapur desde la primera línea de la parrilla de salida, con el aspirante Lando Norris por delante del campeón Max Verstappen.

El piloto británico de McLaren, gran dominador en los entrenamientos libres de este viernes y sábado por la mañana, confirmó el favoritismo y logró el mejor registro en el circuito urbano de Marina Bay con 1:29.525, dos décimas más rápido que el neerlandés de Red Bull (1:29.728) y con los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell copando la segunda línea.

El joven de Pilar marcó un tiempo de 1:30.481, quedó apenas a 0.007 de su compañero de equipo Alex Albon y a 0.031 de Fernando Alonso, el décimo mejor tiempo de la tanda. Mientras se disputaba la tercera etapa de la clasificación, la promesa de nuestro país mostró su bronca por la actuación (que sin embargo fue buena) y mostró toda su pasión por el fútbol.

“Es una pena, estuve muy cerca de la Q3, el auto no pudo rotar bien, no fue fácil encontrar el tiempo. Estoy un poco frustrado por no haber llegado, de todos modos, es positivo. Da bronca, de todos modos”, fueron sus primeras reflexiones, una mezcla de satisfacción fría y enojo en estado de ebullición. De todo un poco pasaba por su cuerpo.

¿Conforme o contento? “Conforme sí, contento, no. Hay que pensar en mañana, hace mucho calor, tengo que prepararme bien, porque se sufre mucho por el clima. Esperemos ir para adelante, va a ser una carrera muy dura”, explicó. De pronto, la charla con el cronista de ESPN, desde Singapur, corrió por otro sendero. Se sabe: esta tarde, desde las 16, Boca se cita con River, en una nueva versión del superclásico del fútbol argentino. Y Franco, fanático xeneize, lo sabe bien.

“Boquita... ¿quién va a ganar?”, afirmó, con una pregunta. Y le cambió el semblante. De estar un poco caído por algunos problemas técnicos al bordo del Williams (sobre todo, en el arranque, cuando casi pierde el rumbo en una curva), a hablar de fútbol, de Boca. Otra de sus pasiones. Hay 11 horas de diferencia con Singapur. “Es muy temprano de acá, el superclásico. Esas gallinas no ganan más, se les va a poner rara la piel después del partido. Después me putean las gallinas”....”, bromeó, siempre al límite.

No es la primera vez que Franco hace alusión a su amor por Boca desde su desembarco en la Fórmula 1. Tiempo atrás, visitó la Bombonera y en la antesala al GP de Monza habló en italiano ante los aficionados, pero al finalizar su presentación hizo una mirada sobre los argentinos en el lugar para largar un grito clásicamente futbolero. “Gracias a todos los argentinos que están por ahí. Veo más argentinos que italianos me parece... ¡Y vamos Boca! ¡Dale Boca, dale Boca!”, sostuvo, a los gritos.

