Semifinales del Sudamericano Sub 17 2025: cruces, horarios y dónde ver

El Sudamericano Sub 17 que se realiza en Colombia continúa este miércoles con las semifinales Brasil vs. Chile y el anfitrión vs. Venezuela. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Olímpico Jaime Morón León y se transmitirán en vivo por DSports 2, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada encuentro con información y estadísticas actualizadas al instante.

En el primer turno, a las 18 (hora argentina), chocan la Canarinha y la Roja. El conjunto brasileño es el único invicto que tiene el campeonato porque lideró el Grupo B en la primera etapa con 10 puntos producto de tres triunfos y una igualdad. El elenco trasandino, por su parte, fue escolta en el A con 9 unidades conseguidas por tres victorias y una caída. Aunque sumó la misma cantidad que Colombia, quedó detrás suyo porque perdió el partido entre sí.

Colombia, ya clasificada al Mundial Sub 17, quiere ser campeón del Sudamericano ante su gente Ricardo Moreira

El equipo cafetero, justamente, se presenta a las 21 frente a la Vinotinto, que fue segunda en la zona B con siete puntos gracias a dos alegrías, una parda y una derrota.

Cronograma de las semifinales del Sudamericano Sub 17

Miércoles 9 de abril

18: Brasil vs. Chile.

21: Colombia vs. Venezuela.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El cuadro de semifinales del Sudamericano Sub 17 Canchallena

Los cuatros equipos están clasificados al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar entre el 5 y el 27 de noviembre de este año. Este martes lograron otros dos pasajes la selección argentina y Paraguay gracias a que superaron a Bolivia y Ecuador, respectivamente, en el playoff por el quinto puesto y jugarán por ese lugar el próximo viernes. Bolivianos y ecuatorianos se enfrentarán por el séptimo lugar y dirimirán el último boleto a la cita ecuménica.

El formato de juego del Sudamericano Sub 17 es diferente al de los últimos certámenes de este tipo porque no hay Hexagonal Final. Al haber más participantes en la Copa del Mundo (48, al igual que en la de mayores), cada asociación cuenta con más cupos disponibles y la Confederación Sudamericana (Conmebol) pasó de tener cuatro a contar con siete.

Tabla de campeones del Sudamericano Sub 17

Brasil es el último y máximo ganador del torneo con 13 consagraciones. La selección argentina, por su parte, logró cuatro trofeos, el último de ellos en 2019, de la mano de algunos futbolistas que ya se asentaron en Primera División o incluso fueron vendidos al exterior: Kevin Lomónaco (Independiente), Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Al Qadsiah), Juan Sforza (Vasco da Gama), Alan Velasco (Boca), Santiago Simón (River) y Exequiel Zeballos (Boca). Los otros países que dieron una vuelta olímpica son Colombia (1993) y Bolivia (1986).

Brasil - 13

Argentina - 4

Colombia / Bolivia - 1

LA NACION