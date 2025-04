Franco Colapinto giró en el circuito de Monza este domingo y explotaron las redes sociales

La crisis de Alpine se manifiesta en que es la única escudería que todavía no sumó puntos tras la tercera fecha de la Fórmula 1, el GP de Suzuka, en el que se impuso Max Verstappen (Red Bull). Sucede que Pierre Gasly y Jack Doohan todavía no pudieron quedar en el top 10 de los tres grandes premios disputados hasta aquí: Australia, China y Japón: el francés finalizó en el puesto 13, mientras que el australiano concluyó 15°.

El ensayo de Colapinto está vinculado a dos días de pruebas privadas, organizada por Alpine, donde también participó máximos responsables de la escudería francesa, Franco Colapinto aprovechó la jornada del domingo para volver a subirse a uno de los autos de Alpine. Un video así lo testifica: su bólido aparece a toda velocidad en el circuito de Monza, en Italia, como parte de las pruebas TPC (Test Previous Car), que son los ensayos con autos de al menos dos temporadas atrás destinados a los pilotos de reserva. Enseguida explotaron las redes, aunque la imagen, con el sobreimpreso “Fast” (Rápido), no es indicadora de un debut inminente de Franco en la temporada 2025.

El ensayo de Franco Colapinto en Monza

Ausente en Japón, el énfasis para Colapinto está puesto en que practique en el simulador en la sede de Alpine en Enstone, Gran Bretaña. Asimismo, se confirmó que el argentino acompañará a su escudería el fin de semana del 20 de abril, cuando se disputará el Gran Premio de Arabia Saudita en el trazado urbano de Yeda. Y se verá cuál es la situación de Jack Doohan, cuyo rendimiento ha sido muy deficiente en la temporada debut. Además de su bajo rendimiento en tiempos, destrozó su auto en una de las prácticas de Suzuka, accidente que le costará a la escudería un millón y medio de euros.

El ensayo de Colapinto está vinculado a dos días de pruebas privada, organizada por Alpine, donde también participó Paul Aron, otro de los pilotos de reserva del equipo de Fórmula 1, quien tuvo su chance el sábado. De esta forma, el pilarense trabaja para sumar kilometraje y tentar a la posibilidad de ser el compañero de Gasly en un futuro cercano

Verstappen, demoledor

Mientras tanto, el vigente cuádruple campeón del mundo de F1 Max Verstappen (Red Bull) se acercó a la perfección este fin de semana en Japón, con una pole increíble el sábado y una victoria apabullante el domingo ante unos McLaren sometidos. Cuando algunos comenzaban a hablar del crepúsculo de la carrera del neerlandés, ‘Mad Max’ demostró que sigue siendo el mejor piloto de la parrilla y que no cederá su corona sin pelear.

Luego de haberse apoderado de la pole por 12 milésimas de segundo para sorpresa general el sábado, Verstappen dominó la carrera del domingo en Suzuka de principio a fin, sin dar la menor oportunidad al británico Lando Norris (2º) y al australiano Oscar Piastri (3º).

”Fue una carrera entretenida. Tuve dos coches naranjas en el retrovisor durante toda la carrera y me vi obligado a apretar permanentemente, sobre todo en las veinte últimas vueltas. Estoy muy orgulloso de mi carrera y de mi fin de semana. No cometí ningún error y maximicé el potencial del coche”, explicó. Autor de una buena salida, el neerlandés no tuvo que preocuparse demasiado por Norris, salvo a la hora de cambiar los neumáticos.

A la salida de los ‘stands’, el británico trató de adelantar al líder por fuera cuando no había espacio físico para hacerlo y se vio obligado a rodar sobre el césped, perdiendo un tiempo valioso que ya no podría recuperar.

”La hierba estaba un poco alta así que Lando [Norris] se aseguró de cortarla a la perfección”, bromeó Verstappen. ’Mad Max’, que ganó por cuarta vez consecutiva en Suzuka, logró la victoria número 64 de su carrera y la primera de la temporada.

A su vez, una de las notas negativas de la jornada la dio Alpine, que no levanta su rendimiento. El equipo con sede en Enstone vio cómo se complicaba su fin de semana con la destrucción casi total del chasis de Jack Doohan. El viernes pasado, Doohan se salió de pista a más de 320 km/h en la primera curva. Se cambió todo menos el motor y el australiano largó en la última fila. Debido a la estrategia de su equipo y por mérito propio pudo avanzar hasta la 15.ª posición final, pero su diferencia de ritmo con su compañero Pierre Gasly, que acabó 13º, fue demasiado amplia.

