Marcos Galperín defendió a Franco Colapinto tras la polémica por sus dichos sobre Uruguay

En medio de la polémica que generaron los dichos de Franco Colapinto, quien se refirió en tono de broma a Uruguay como “una provincia argentina”, el fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, defendió este martes al deportista.

“Es joven, se equivocó y lo reconoció rapidamente. Todos hacemos errores, lo importante es reconocerlos y corregirlos. Fuerza a Franco y ojalá lo veamos pronto haciendo lo que más le gusta, competir arriba de un F1″, justificó el empresario en respuesta a un usuario de redes sociales que lo instó a pronunciarse al respecto, al argumentar que el empresario ya lleva varios años radicado en el país vecino.

“Qué bueno sería que un tipo inteligente como Marcos Galperín, que quiere y valora como pocos a Uruguay, le explique un par de cosas a Franco Colapinto sobre el valor de sus dichos”, reclamó el usuario Martín Sarthou. Y luego destacó: “Pongo como ejemplo a un empresario de lujo que eligió a Uruguay para vivir porque su empresa, Mercado Libre, fue un patrocinador clave para su fugaz (y un tanto accidentado) paso por la Fórmula 1 en 2024″.

Es joven, se equivocó y lo reconoció rapidamente. Todos hacemos errores, lo importante es reconocerlos y corregirlos. Fuerza a Franco y ojalá lo veamos pronto haciendo lo que más le gusta, competir arriba de un F1. — Marcos Galperin (@marcos_galperin) April 8, 2025

Sin embargo, Galperín respaldó el accionar del deportista que ayer realizó un pedido de disculpas públicas a través de su cuenta de X. “Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos !”, señaló el piloto.

“A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas mate empanadas y me prendí... amo Uruguay y el cariño q me dieron todo el año pasado y lo q más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, reconoció luego.

Los dichos de Colapinto

El pedido de disculpas de Colapinto, se produjo luego que el piloto participara de una entrevista con Nude Project, que se emite por la plataforma YouTube, donde, en tono de broma, calificó a Uruguay como “una provincia argentina” en la que “hay más argentinos que uruguayos”.

Fue allí que ante la pregunta de si el mate se inventó en Uruguay, respondió: “¿Sos estúpido, boludo? Era obvia la respuesta”.

“Les voy a explicar una cosa: uruguayos hay muy pocos, no sé muy bien la población, ¿tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina”, continuó.

Entonces señaló una calcomanía de Edinson Cavani en su termo. “Acá está Cavani jugando en Boquita (Boca Juniors), el chabón es argentino ya, habla argentino, es todo argentino”, continuó.

Luego siguió: “En Uruguay no es que inventan cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros, y si alguien inventó algo en Uruguay lo trae a Argentina, al final termina siendo argentino. A mí me encanta Uruguay pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos, ¿o no?”.

Para rematar esa parte de la entrevista, añadió: “Uruguay, todo bien. Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”.

