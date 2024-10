Franco Colapinto mostró cómo se entrena para la Fórmula 1 y sorprendió a sus seguidores

Escuchar

Los ojos de los fanáticos del automovilismo -y también de los directores de equipo- están puestos en Franco Colapinto. El argentino de 21 años debutó en la Fórmula 1 con un auto de Williams Racing y sorprendió al mundo con su talento al volante, pero también con su simpatía y espontaneidad frente a las cámaras. Ahora, a una semana de correr en el Gran Premio de los Estados Unidos, mostró en las redes sociales el intenso entrenamiento que realiza antes de volver a la pista.

Este viernes Williams Racing compartió en sus redes sociales nuevas imágenes de la intimidad de la preparación física de Colapinto. “En el laboratorio y preparándonos para un triple cabezazo”, escribieron. En la primera imagen se pudo ver a Franco sobre una bicicleta fija con una training mask, una máscara que se coloca sobre la boca y la nariz y que regula el oxígeno que ingresa al organismo. Otra de sus particularidades es que simula una altura de entre 910 y 5500 metros sobre el nivel del mar, que permite experimentar los beneficios de un entrenamiento en dichas condiciones.

Williams Racing mostró el entrenamiento de Franco Colapinto antes del Gran Premio de Estados Unidos (Foto: Instagram @williamsracing)

Por otro lado, también subieron una foto de Franco sumamente concentrado mientras realizaba el entrenamiento de cuello para soportar la fuerza G. Este es un ejercicio que requiere un esfuerzo máximo, puesto que con la cabeza se busca soportar la resistencia que ejercen las cuerdas, que es la misma que experimentan los pilotos cuando corren a altas velocidades.

Justamente el lunes 7 de octubre, Franco Colapinto estuvo invitado a El Hormiguero (Antena 3), uno de los programas más famosos de España, y allí habló sobre el exigente entrenamiento de cuello para soportar la fuerza G. “Es desagradable. Es lo menos sexy... Tenés un coso acá en la cabeza que parecés un perro cuando le ponen el bozal, es como que te ponen lo mismo acá (en la cabeza), te tiran del cuello, que se va a la mier** y después tenés un dolor de cervicales que no podés ni moverte. A la noche te quedás duro y en la almohada te levantás y estás tipo Robocop”, dijo el argentino.

El piloto argentino hizo ejercicios de cuello para soportar la fuerza G durante las carreras (Foto: Instagram @williamsracing)

Lo cierto es que a los fanáticos les encantó ver la intimidad del entrenamiento de Franco Colapinto y no dudaron en alentarlo. “¡Dale Franquito! ¡Toda Argentina te apoya!”; ¡Denle ese asiento en 2025, mira todo el esfuerzo que le está poniendo Franco!” y “¡El mejor del mundo! Franco Colapinto, 47 millones de Argentinos con vos papá. Vamos Argentina, ¡te bancamos hasta el final!”. Por su parte, el pilarense compartió la publicación en sus redes sociales y sumó algunos divertidos emojis de laboratorio.

Franco Colapinto mostró cómo es su entrenamiento físico (Foto: Instagram @francolapinto)

El piloto argentina se prepara de la mejor manera para las próximas seis carreras que tiene con Williams Racing. Su próximo desafío será el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, Texas. Las prácticas se realizarán el viernes 18 de octubre, la clasificación será el sábado 19 y la carrera se disputará el domingo 20.

El descontracturado look que usó Franco Colapinto para ir a un casamiento

La realidad es que los días de descanso de la Fórmula 1 no fueron solo de entrenamiento. Después del Gran Premio de Singapour, donde quedó undécimo, Colapinto regresó a Madrid y aprovechó para salir de shopping y disfrutar de una parrilla argentina. Otra de las cosas que hizo fue ir al casamiento de María Catarineu, su mánager, y Jaime Campbell Walter. “¡Se casan! Los amo”, comentó en un posteo que subió a Instagram.

Franco Colapinto en el casamiento de su mánager, la española María Catarineu y su pareja, Jaime Campbell Walter (Fuente: Instagram/@francolapinto)

En la foto que subió se lo pudo ver junto a los novios con botellas de cerveza en la mano. Además, su look de gala no pasó inadvertido: lució un traje negro de la marca Scalpers con una camisa blanca. No tenía cinturón ni tampoco moño o corbata.“¡Qué chivo que metiste amigo, no descansás nunca!”; “Ni elegancia le dejamos a Francia”; “Franco, sos toda luz” y “Sos hermoso, Dios”, fueron algunos de los elogios que recibió de sus seguidores.

