El divertido ping pong entre Alex Albon y Franco Colapinto que encantó a sus seguidores

Escuchar

Los números hablan por sí solos. Franco Colapinto es, indiscutidamente, uno de los deportistas del momento y los fanáticos -tanto aquellos que siempre siguieron el automovilismo, como los que recién empezaron a interiorizarse en dicho deporte- siguen al argentino a sol y sombra tanto dentro como fuera de la pista. Dato no menor: con 391.400 menciones, fue el piloto de la Fórmula 1 más referido en X en el último mes.

El mundo quiere saber más de él y, en este contexto, la escudería Williams Racing compartió en sus redes sociales un divertido video que grabaron sus dos pilotos: Alex Albon y Colapinto. Los deportistas hicieron un entretenido ida y vuelta de preguntas y respuestas que causó furor en las redes sociales.

Alex Albon y Franco Colapinto, los pilotos de la escudería Williams Racing (Foto: Instagram @williamsracing)

Los pilotos participaron de un ping-pong de “¿Qué preferís?”. Según se pudo advertir, lo habrían grabado durante el Gran Premio de Azerbaiyán, antes de viajar a Singapur para correr en el circuito Marina Bay. Albon tomó la posta y le preguntó a su nuevo compañero si prefería las carreras secas o mojadas. El argentino aseguró que las secas. “No me gusta estar lleno de agua por todos lados, completamente mojado. No es agradable”, dijo.

Acto seguido, Alex quiso saber: “¿Preferís comida británica o comida francesa?”. “Pero, Inglaterra no tiene comida. No hay comida inglesa”, expresó Colapinto e hizo reír a su compañero. “¿Qué hay? ¿Porridge? (También llamada Gachas, es una avena cocida con agua o leche)”, insistió. Albon, en tanto, que nació en Inglaterra, pero decidió correr con la nacionalidad tailandesa que heredó de su madre, le dijo que había pescado y papas fritas, un plato típico británico, y sunday roast (carne con papas y verduras).

Aunque Franco recordó que había English Breakfast (desayuno inglés), eligió la comida francesa. “Pero solo comen panini, ¿no? Las cosas con pan...”, deslizó. “No, hay pato... nos van a destruir acá”, advirtió Albon y cerró: “Pero hay mucha comida francesa”. Cuando Colapinto le preguntó qué comía, él le dijo: “Comida tailandesa. Intento que los chefs la cocinen”. “Pero no lo hacen”, advirtió el argentino.

Colapinto y Albon hicieron un divertido "¿Qué prefería?", y encantaron a sus fans (Foto: Captura de video / Instagram @williamsracing)

Acto seguido, el pilarense le preguntó a su compañero si prefería las cosas dulces o picantes. “Picante, pero soy tailandés, así que es fácil”, le aseguró Albon y aprovechó para saber más de su nuevo compañero de equipo: “¿En Argentina tienen comida picante?”. Franco afirmó que no le gusta para nada el picante: “Me hace sentir mal. Pero también me gusta el azúcar”

“En Singapur tenés que tener cuidado con el azúcar, puede ser bastante picante. Creo que el jueves podemos ir al mercado Hawkers, comprar lo más picante y prepararte para el fin de semana”, advirtió Alex. Sin embargo, el argentino le aseguró: “Yo empiezo a traspirar mucho cuando como comida picante”.

El clip superó el medio millón de reproducciones en Instagram y a los fanáticos les encantó conocer este lado de los deportistas. “Qué divertidos son los argentinos saludos desde Argentina”; “Una escudería inglesa hasta la médula, con un corredor argentino, diciendo que no existe la comida inglesa” y “Queremos un video de Franco probando comida tailandesa y Alex probando comida argentina”, comentaron.

En la misma línea, los usuarios de X expresaron: “¡Dulce y picante! ¡Hielo y fuego! ¡Qué alineación tan increíble para el resto de la temporada!”; “La gente necesita un show especial donde Franco le haga probar comida argentina a Alex” y “Esta dupla es fantástica”.

Albon y Colapinto volverán a correr para Williams Racing en el GP de los Estados Unidos entre el 18 y el 20 de octubre YURI KOCHETKOV - EPA

Los pilotos de la escudería Williams Racing volverán a subirse a sus autos el próximo mes, en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, Texas. Las prácticas se realizarán el viernes 18 de octubre, la clasificación será el sábado 19 y la carrera se disputará el domingo 20.

Franco Colapinto aprovechó el receso de la Fórmula 1 para realizar una actividad diferente: “Mi talento oculto”

Tras su brillante actuación en el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto regresó a Madrid y decidió hacer una actividad para la que no tuvo tiempo antes: se fue de shopping. Borja Vazquez, un emprendedor español que tiene una marca de ropa llamada Scalpers, subió una foto a Instagram donde se lo pudo ver junto al piloto, con muchísimas bolsas. “Es incluso más rápido de shopping que manejando”, escribió en un tono gracioso, junto a un emoji de un mate.

Tras el GP de Singapur, Colapinto se mostró feliz y distendido en su paso por Madrid

El pilarense de 21 años rápidamente replicó la publicación y le retrucó a través de sus historias de Instagram. “¡Hoy descubrí mi talento oculto en ir de shopping! Se viene”, contestó entre risas y también le sumó un emoji de una mate y de la bandera argentina.

LA NACION