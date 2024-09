La foto de Franco Colapinto de pequeño que enterneció a los usuarios de las redes sociales

Escuchar

La cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram publicó una serie de fotos de los pilotos cuando eran niños y la imagen de Franco Colapinto enterneció a todos sus seguidores. Vestido con un enterito de jean color verde y una remera blanca, el pequeño parecía dispuesto a arreglar o soldar algo con sus antiparras de color celeste, sumado a un fondo donde se observa una máquina con diferentes herramientas a disposición.

La cuenta de la Fórmula 1 mostró una foto de Franco Colapinto de pequeño

“Cuando éramos jóvenes”, explicitó la cuenta de la Fórmula 1 en Instagram para conmover al resto de los seguidores, quienes aplaudieron esta iniciativa para humanizar a los pilotos y así mostrar cómo fueron sus primeros pasos en búsqueda de su sueño.

Conmovido por la iniciativa del campeonato mundial de autos, Colapinto reposteó la foto en su historia de Instagram y le agregó varios emojis de caras de emoción. “Ohhhhhh”, agregó, el oriundo de Pilar, quien vive una actualidad deportiva en ascenso al participar en diferentes circuitos como el de Monza, Bakú y Marina Bay, donde consiguió resultados que se amoldaron tanto a su expectativa personal, como a la de la escudería Williams.

La reacción de Franco Colapinto

Además de Colapinto, la cuenta de la Fórmula 1 incluyó otras postales de diferentes pilotos como Alex Albon, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Pierre Gasly, George Russell, Nico Hülkenberg, Ollie Bearman, Oscar Piastri y Esteban Ocon.

Tras su última carrera en el circuito de Marina Bay (Singapur), Colapinto completó su tercera participación de manera satisfactoria, con un excelente tiempo en las pruebas previas y un desempeño de alto vuelo en una pista callejera, con muchas vueltas, que lo obligó a estar doblemente concentrado para poder competir contra sus colegas, quien tiene un nivel más avanzado. Finalmente, el piloto argentino terminó en la undécima posición y buscará seguir por esta senda en los próximos desafíos deportivos.

El posible encuentro con Lionel Messi

La actualidad de Franco Colapinto lo llevó a codearse con grandes pilotos de la Fórmula 1. Con un ascenso meteórico de popularidad, el nacido en Pilar mantiene el sueño de conocer a Lionel Messi, una superestrella del fútbol que se convirtió en uno de los deportistas más importantes de la historia deportiva argentina.

Según el relato del papá de Franco, Aníbal Colapinto, existió un contacto entre su hijo y Lionel Messi, con la promesa de juntarse a almorzar en un tiempo cercano cuando el piloto viaje a los Estados Unidos para competir en el Gran Premio de ese país el próximo 20 de octubre.

“No se conocieron personalmente, pero se deben un almuerzo, ya estuvieron hablando”, expresó Aníbal en el programa Paga Dios, el cual se emite por Pop Radio 101.5.

Luego de esas declaraciones que sorprendieron a los interlocutores, el bahiense siguió: “Estaré esperando cuando vengan las carreras de Estados Unidos, si se pueden encontrar y cumplir con el almuerzo que están en deuda”.

Por último, en un tono cómico, Aníbal aseguró que él no estará presente en dicho encuentro. “Yo creo que ni a mí me van a invitar. No me imagino yendo”, cerró el hombre con un testimonio que causó un fuerte impacto en las redes sociales.

