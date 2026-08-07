Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia e ironizó en redes sobre el hecho: “Que lo disfruten”

El piloto argentino Franco Colapinto fue víctima de un robo durante sus vacaciones en Italia. El hecho se dio en medio del receso de la Fórmula 1 y el conductor de la escudería Alpine utilizó sus redes sociales para develar los pormenores del episodio.

“Quién hubiera dicho que los europeos le iban a robar todo a un latino...”, publicó, bajo un barniz de ironía, el automovilista a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

El posteo del piloto tras sufrir el robo

En el mismo posteo, agregó: “Plis [Por favor] ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate”. Dicha leyenda estaba acompañada de diferentes emojis.

Al cabo de unas horas, insistió, por medio otra publicación en la que incluyó un carrusel de imágenes. “Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc espero que los italianos q se lo adueñaron lo disfruten!!”, escribió Colapinto, junto a emojis de caritas enojadas.

En esas fotos, al pilarense se lo ve luciendo alguna de las prendas que le sustrajeron y también empuñando el equipo de mate que los malhechores le arrebataron en Italia.

Colapinto con el mate que le robaron

Pese a que en ningún momento brindó detalles sobre cómo y específicamente dónde fue el robo, Colapinto aprovecho el mal trago para dar rienda a su habitual estilo desfachatado.

Cómo sigue la agenda de Colapinto

La próxima carrera del piloto bonaerense en la máxima categoría del automovilismo será el Gran Premio de Países Bajos, en el Circuito de Zandvoort. La competencia oficial se llevará a cabo entre el 21 y 23 de agosto de 2026

Dicho cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 21 de agosto : Práctica libre 1 y Clasificación Sprint

: Práctica libre 1 y Clasificación Sprint Sábado 22 de agosto : Carrera Sprint y Clasificación principal

: Carrera Sprint y Clasificación principal Domingo 23 de agosto: Carrera fina

En otro orden, la buena noticia que cosechó Colapinto por fuera de las pistas fue la obtención del premio al mejor adelanto del mes en la Fórmula 1, superando a Max Verstappen de Red Bull.

El piloto argentino cosechó el 56% de los votos del público, mientras que el neerlandés se ubicó segundo con el 37%. La maniobra del hombre de Alpine se dio el 19 de julio en la vuelta 30 de Spa Francorchamps.

En aquella jornada, Colapinto adelantó con un solo movimiento a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) para llegar a la 10° posición, la que mantuvo hasta el final de la carrera para sumar un punto más en el campeonato.

El adelantamiento de Colapinto a Gasly y Lawson

El sobrepaso de Colapinto fue mejor valorado que el adelantamiento de Verstappen al inglés Lewis Hamilton (Ferrari) en el Gran Premio de Hungría. También quedó por delante de la maniobra de Lawson sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) en Silverstone, la cual solo recibió el 3%.

A su vez, quedó por delante del sobrepaso de Hamilton ante Lindblad en Hungría y de la acción de Verstappen sobre el francés Isack Hadjar (Red Bull) en Silverstone.

“Estoy contento. Fue una buena carrera. Feliz con el resultado y por haber sumado un punto. Viniendo del 12° o 13° lugares, recuperé puestos. Tuve mala suerte con la parada del virtual safety car y con las gomas medias me estaba costando un poco porque tuve graining, se me abrió un poco la goma. Después era complicado, porque con las rectas largas se acercaban mucho los demás", expresó Colapinto en aquella ocasión.