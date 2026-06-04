Franco Mastantuono en la Argentina: la salida nocturna del delantero del Real Madrid que se quedó sin Mundial
El jugador de 18 años de la selección argentina asistió al recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena junto a Sofía, su mamá
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Franco Mastantuono se encuentra en la Argentina y presenció el show de Andrés Calamaro en el Movistar Arena junto a Sofía, su mamá. En su cuenta de Instagram, el joven mediocampista del Real Madrid subió una foto junto a su ser querido y, acto seguido, grabó un extracto de “Todavía una canción de amor” de Los Rodríguez, una de las bandas que conformó el intérprete.
A los 18 años, Mastantuono es uno de los jugadores más codiciados del Real Madrid, quien invirtió una suculenta suma económica para adquirir los servicios del oriundo de Azul. Su rápida adaptación al Mundo River llevó a los dirigentes de la Casa Blanca a poner los ojos en él para que pueda dar sus primeros pasos en el club español.
Aquel traspaso, que se dio en agosto de 2025, provocó un shock anímico para el talentoso juvenil, quien hizo su debut en la selección argentina contra Chile y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.
A partir de ese momento, Mastantuono comenzó a alternar entre titular y suplente en el conjunto madrileño, sin poder explotar sus virtudes y hasta siendo reprobado en algunos partidos por los hinchas.
De a poco, el argentino comenzó a contar con pocos minutos para mostrarse y hasta se barajó la chance de una salida del Real Madrid a principios de año. Descartada esa posibilidad, Mastantuono perdió terreno en su club y en la consideración de Scaloni, quien prefirió a otras opciones por sobre él para armar la lista definitiva de cara al Mundial.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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