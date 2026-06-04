Franco Mastantuono en la Argentina: la salida nocturna del delantero del Real Madrid que se quedó sin Mundial

Franco Mastantuono se encuentra en la Argentina y presenció el show de Andrés Calamaro en el Movistar Arena junto a Sofía, su mamá. En su cuenta de Instagram, el joven mediocampista del Real Madrid subió una foto junto a su ser querido y, acto seguido, grabó un extracto de “Todavía una canción de amor” de Los Rodríguez, una de las bandas que conformó el intérprete.

Mastantuono con Sofía, su mamá: ambos presentes en el show de Andrés Calamaro

A los 18 años, Mastantuono es uno de los jugadores más codiciados del Real Madrid, quien invirtió una suculenta suma económica para adquirir los servicios del oriundo de Azul. Su rápida adaptación al Mundo River llevó a los dirigentes de la Casa Blanca a poner los ojos en él para que pueda dar sus primeros pasos en el club español.

Franco Mastantuono presenció el show de Andrés Calamaro

Aquel traspaso, que se dio en agosto de 2025, provocó un shock anímico para el talentoso juvenil, quien hizo su debut en la selección argentina contra Chile y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

A partir de ese momento, Mastantuono comenzó a alternar entre titular y suplente en el conjunto madrileño, sin poder explotar sus virtudes y hasta siendo reprobado en algunos partidos por los hinchas.

Mastantuono debutó en la selección argentina contra Chile JAVIER TORRES - AFP

De a poco, el argentino comenzó a contar con pocos minutos para mostrarse y hasta se barajó la chance de una salida del Real Madrid a principios de año. Descartada esa posibilidad, Mastantuono perdió terreno en su club y en la consideración de Scaloni, quien prefirió a otras opciones por sobre él para armar la lista definitiva de cara al Mundial.

La lista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros