Mastantuono, presente en el Monumental durante la victoria de River: el gesto con sus excompañeros

A pocos días de que se cumpla la fecha límite para que Lionel Scaloni presente la lista de convocados para el Mundial 2026, dos jugadores de la selección argentina estuvieron en el Monumental para ver a River frente a Blooming, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Se trata de Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, quienes vieron la victoria del Millonario en las tribunas.

Durante la transmisión del partido, la cámara captó al futbolista de Real Madrid sentado en uno de los palcos del estadio acompañado por un grupo de amigos con un look blanco y negro, con el que pareció intentar pasar desapercibido.

El atacante de 18 años aprovechó el receso del fútbol europeo en vísperas de la Copa del mundo para asistir al último partido del semestre del club en el que se formó, y del cual es hincha confeso.

A su vez, cuando terminó el encuentro -que finalizó con una goleada por 3 a 0 del conjunto dirigido por Eduardo Coudet-, el delantero se acercó al vestuario de River para saludar a los futbolistas, entre los que se encuentran algunos compañeros de la selección argentina, como Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, y algunos excompañeros del Millonario, como Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Lucas Martínez Quarta, entre otros.

¡¡HOLA, FRANCO!! Mastantuono también está presente en el Monumental para River-Blooming por la CONMEBOL #Sudamericana.



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Por otra parte, también asistió al partido en el Monumental Giuliano Simeone, quien tiempo atrás confesó ser hincha de River. El delantero de Atlético Madrid hizo inferiores en el club de Núñez y, además, lleva el fanatismo desde su familia: su padre, Diego, dirigió al Millonario y sus dos hermanos, Giovanni y Gianluca, jugaron allí.

En tanto, Gianluca Simeone acompañó a Giuliano al estadio de River en el cruce ante Blooming y se sentó a su lado en la tribuna. Asimismo, la visita se dio mientras su otro hermano, Giovanni, suena como uno de los nombres que la dirigencia del Millonario quiere para reforzarse a mitad de año.

La asistencia de los jugadores de la selección argentina ocurrió mientras esperan la lista de Scaloni para el Mundial 2026. Los dos futbolistas fueron convocados para los últimos partidos de las eliminatorias y los amistosos, y figuran con altas chances de integrar la convocatoria final.

LOS SIMEONE, UNA FAMILIA RIVERPLATENSE: Giuliano y Gianluca, presentes en el Más Monumental para River-Blooming por CONMEBOL #Sudamericana.



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Mastantuono, incluso, se ganó un lugar en las convocatorias de Scaloni y llegó a usar la número 10, en momentos en los que Lionel Messi no pudo formar parte de la nómina argentina.

Uno de los puntos que se le cuestionan al DT albiceleste es la falta de renovación en la prelista de convocados, ya que muchos de los campeones del mundo en Qatar fueron citados nuevamente. Al respecto, el director técnico dijo que hará los cambios “cuando sea necesario”.

“Hace un año y meses fuimos campeones de América y con esos mismos jugadores. La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro de la cancha no rinda. No va por una cuestión sólo de edad. Cambiamos o renovamos si vemos que el que está abajo viene muy bien y el que está jugando no viene bien. Es una señal que siempre hemos hecho. No hemos encontrado en ellos ese bajón de tensión“, afirmó.